Manchester City Ambil Langkah Besar Rekrut Ayyoub Bouaddi sebagai Kandidat Pengganti Rodri

Ayyoub Bouaddi (Bein Sports)
JawaPos.com – Manchester City mengambil langkah signifikan untuk merekrut gelandang muda Lille, Ayyoub Bouaddi, yang dinilai sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di sepak bola Eropa.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Pemain berusia 18 tahun itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan klub Inggris tersebut, sehingga Manchester City kini hanya perlu mencapai kesepakatan transfer dengan Lille.
Bouaddi disebut telah menyatakan keinginannya untuk segera melanjutkan karier di Liga Primer dibandingkan menunggu hingga 2027 untuk meninggalkan klub Prancis tersebut.
Bouaddi tampil konsisten bersama Lille sepanjang musim 2025/26 dengan mencatatkan 35 penampilan sebagai starter dan lima kali sebagai pemain pengganti di Ligue 1 dan Liga Europa.
Lille dilaporkan sempat memasang harga mendekati EUR 100 juta atau sekitar Rp1,91 triliun untuk sang gelandang, tetapi Manchester City diyakini berupaya menurunkan nilai tersebut menjadi sekitar EUR 70 juta hingga EUR 80 juta atau Rp1,34 triliun hingga Rp1,53 triliun.
Kedatangan Bouaddi menjadi bagian dari rencana Manchester City untuk memperkuat lini tengah setelah sebelumnya mendatangkan Elliott Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai EUR 116 juta atau sekitar Rp2,55 triliun.
Manchester City melihat Bouaddi sebagai salah satu kandidat untuk mengisi peran penting di lini tengah apabila Rodri benar-benar meninggalkan klub dan bergabung dengan Barcelona.
Peran Rodri selama ini sangat vital dalam menjaga keseimbangan pertahanan, mengatur sirkulasi bola, serta membangun serangan sehingga penggantinya menghadapi tantangan besar.
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