Enzo Maresca Isyaratkan Erling Haaland Bukan Kandidat Utama sebagai Kapten Baru Manchester City

JawaPos.com – Enzo Maresca mengisyaratkan bahwa Erling Haaland kemungkinan tidak akan ditunjuk sebagai kapten baru Manchester City setelah kepergian Bernardo Silva.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Maresca belum menetapkan kapten utama, sementara Phil Foden dan Ruben Dias menjadi pemain yang sempat mengenakan ban kapten dalam pertandingan pramusim.

Marc Guehi juga disebut sebagai kandidat, sedangkan peluang Rodri menjadi kapten diragukan karena masih menjalani pemulihan cedera.

Maresca menilai posisi kapten membutuhkan pemain yang mampu menjalankan tanggung jawab tertentu selama pertandingan, termasuk menerima instruksi dari bangku cadangan setelah tim mencetak gol.

Menurut Marescs, karakter Haaland sebagai penyerang yang produktif dapat membuat aturan tersebut sulit diterapkan karena sang pemain tentu ingin merayakan gol bersama rekan-rekannya.

Haaland diketahui telah mencetak 162 gol dalam 198 penampilan bersama Manchester City sejak bergabung dengan klub tersebut.

Produktivitas Haaland menjadi salah satu alasan yang membuatnya kurang ideal untuk menjalankan tugas kapten berdasarkan pertimbangan Maresca.

Pada musim 2025/26, penyerang asal Norwegia itu mencetak 27 gol di Liga Inggris dan meraih Sepatu Emas untuk ketiga kalinya dalam empat musim.