Ferran Torres Segera Tinggalkan Barcelona dan Bergabung PSG dengan Nilai Transfer Rp 935 Miliar

Ferran Torres (Instagram @ferrantorres)
JawaPos.com – Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) hampir mencapai kesepakatan transfer Ferran Torres dengan nilai mencapai EUR 50 juta atau sekitar Rp935 miliar.
Dilansir dari laman Barca Blaugranes pada Senin (10/8), Kedua klub saat ini berada dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk menyelesaikan kepindahan penyerang asal Spanyol tersebut ke Paris.
Kesepakatan tersebut diperkirakan segera rampung setelah Ferran menyetujui persyaratan kontrak yang ditawarkan PSG.
PSG telah mendapatkan lampu hijau dari Ferran untuk melanjutkan proses transfer setelah sang pemain menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Prancis tersebut.
Barcelona kini hanya perlu menyelesaikan beberapa detail, terutama terkait struktur pembayaran dan kemungkinan bonus tambahan dalam kesepakatan.
Barcelona optimistis dapat memperoleh paket transfer senilai EUR 50 juta atau sekitar Rp935 miliar untuk pemain yang kontraknya hanya tersisa satu tahun.
Ferran sebelumnya telah membuka peluang untuk meninggalkan Barcelona setelah memberikan pernyataan mengenai masa depannya di klub tersebut. PSG kemudian bergerak cepat setelah mendapat konfirmasi mengenai keinginan Ferran untuk melanjutkan karier di Paris.
Klub asuhan Luis Enrique itu membutuhkan penyerang pelapis baru setelah melepas Gonçalo Ramos dan Randal Kolo Muani pada bursa transfer musim panas.
Luis Enrique disebut secara khusus menginginkan Ferran untuk memperkuat lini depan PSG pada musim mendatang.
Transfer tersebut diperkirakan akan diresmikan pada pekan depan setelah Ferran menyelesaikan masa liburannya dan kembali untuk menuntaskan proses kepindahan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates