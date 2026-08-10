Ferran Torres Segera Tinggalkan Barcelona dan Bergabung PSG dengan Nilai Transfer Rp 935 Miliar

JawaPos.com – Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) hampir mencapai kesepakatan transfer Ferran Torres dengan nilai mencapai EUR 50 juta atau sekitar Rp935 miliar.

Dilansir dari laman Barca Blaugranes pada Senin (10/8), Kedua klub saat ini berada dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk menyelesaikan kepindahan penyerang asal Spanyol tersebut ke Paris.

Kesepakatan tersebut diperkirakan segera rampung setelah Ferran menyetujui persyaratan kontrak yang ditawarkan PSG.

PSG telah mendapatkan lampu hijau dari Ferran untuk melanjutkan proses transfer setelah sang pemain menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Prancis tersebut.

Barcelona kini hanya perlu menyelesaikan beberapa detail, terutama terkait struktur pembayaran dan kemungkinan bonus tambahan dalam kesepakatan.

Barcelona optimistis dapat memperoleh paket transfer senilai EUR 50 juta atau sekitar Rp935 miliar untuk pemain yang kontraknya hanya tersisa satu tahun.

Ferran sebelumnya telah membuka peluang untuk meninggalkan Barcelona setelah memberikan pernyataan mengenai masa depannya di klub tersebut. PSG kemudian bergerak cepat setelah mendapat konfirmasi mengenai keinginan Ferran untuk melanjutkan karier di Paris.

Klub asuhan Luis Enrique itu membutuhkan penyerang pelapis baru setelah melepas Gonçalo Ramos dan Randal Kolo Muani pada bursa transfer musim panas.

Luis Enrique disebut secara khusus menginginkan Ferran untuk memperkuat lini depan PSG pada musim mendatang.