Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Leeds United: Noussair Mazraoui Siap Hadapi Derby Mawar

Pemain Manchester United Noussair Mazraoui. (Dok. Manchester United)
JawaPos.com - Noussair Mazraoui sudah siap menatap laga Manchester United melawan Leeds United. Pertandingan persahabatan tersebut akan dimainkan di Croke Park, Kamis (13/8) pukul 01.30 WIB.
Menghadapi Leeds United adalah laga yang bagus karena mempertemukan tim sesama Liga Inggris yang juga merupakan Derby Mawar.
Namun yang terpenting bagi Noussair Mazraoui, laga tersebut akan digunakan pemain menerapkan taktik Michael Carrick.
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"Tentu saja [ini akan menjadi ujian yang bagus], Intinya adalah mengetahui di mana Anda berada dan menerapkan ide-ide dari manajer, dari staf, ke lapangan," kata Noussair Mazraoui yang dikutip laman Manchester United, Rabu (12/8).
Di sisi lain, Mazraoui memberikan komentar tentang persiapan Manchester United menjelang dimulainya Liga Inggris musim 2026/2027.
Menurut dia, Michael Carrick sedang melakukan pekerjaan terbaiknya dan memperbaiki apa saja kekurangan di musim lalu.
"Saya rasa Anda bisa melihat bahwa Michael Carrick dan stafnya memiliki ide yang jelas, bukan hanya musim ini, tetapi juga musim lalu. Saya rasa mereka terus membangunnya," jelas Mazraoui.
"Tentu saja, saya baru satu minggu di sini, tetapi apa yang saya lihat dalam satu minggu ini adalah membangun apa yang telah kami lakukan musim lalu dan bahkan menjadi lebih baik, dalam hal intensitas, penguasaan bola, dan keberanian," ujar dia.
"Semua hal positif itu telah kami tunjukkan. [Dan kami] sedang mengerjakan momen-momen itu, hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik musim lalu, dan mencoba melakukannya dengan lebih baik musim ini," lanjut bek timnas Maroko tersebut.
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