Ronald Araujo Pilih Nomor 33 di Liverpool, Ternyata Ada Makna Religius

JawaPos.com - Ronald Araujo tak bisa mengenakan nomor 4 yang identik dengannya di Barcelona karena sudah dipakai Virgil van Dijk. Pilihan nomor 33 ternyata menyimpan cerita personal dan berkaitan dengan perjalanan imannya.

Ronald Araujo memilih nomor punggung 33 setelah bergabung dengan Liverpool dari Barcelona. Angka tersebut bukan sekadar nomor yang tersedia, tetapi memiliki arti khusus bagi bek timnas Uruguay tersebut.

Araujo sebenarnya identik dengan nomor 4 selama membela Barcelona. Namun, nomor tersebut sudah menjadi milik Virgil van Dijk di Liverpool, sehingga pemain 27 tahun itu memilih nomor 33 untuk petualangan barunya di Premier League.

Nomor 33 ternyata sudah memiliki tempat khusus dalam perjalanan Araujo sebagai pesepak bola. Ia bahkan telah mengenakan angka tersebut sebelum memulai karier profesional.

"Ini adalah angka yang saya sukai, angka yang istimewa bagi saya. Lucunya, jauh sebelum saya memulai debut sebagai pemain profesional, itulah nomor yang saya kenakan saat itu," kata Ronald Araujo dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (12/8).

Bagi Araujo, nomor 33 juga memiliki makna yang lebih personal. Angka tersebut berkaitan dengan iman dan hubungannya dengan Yesus, Tuhan, serta agama yang dianutnya.

"Tapi angka ini juga memiliki makna pribadi bagi saya, makna yang berkaitan dengan iman dan hubungan saya dengan Yesus, Tuhan, dan agama. Ini adalah topik yang saya bicarakan dan diskusikan dengan baik dengan teman-teman, keluarga, pasangan, dan orang tua saya. Ini adalah angka yang sangat saya sukai dan banggakan karena dapat saya kenakan dalam berbagai hal," lanjut Araujo.

Pemilihan nomor tersebut pun sudah dibicarakan Araujo dengan orang-orang terdekatnya. Kini, angka 33 akan menjadi bagian dari identitas barunya setelah bergabung dengan Liverpool dengan status pinjaman dari Barcelona untuk musim 2026/2027.

Selain soal nomor punggung, Araujo juga mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan bermain bersama Van Dijk di lini pertahanan Liverpool. Ia menyambut peluang tersebut dengan antusias dan melihat sang kapten sebagai sosok yang bisa memberinya banyak pelajaran.