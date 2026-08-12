Barcelona Dikabarkan Tolak Tawaran Awal PSG Senilai Rp 760 Miliar untuk Ferran Torres

JawaPos.com – Barcelona dilaporkan menolak tawaran awal Paris Saint-Germain senilai EUR 40 juta atau sekitar Rp760 miliar untuk Ferran Torres.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (12/8), Klub asal Catalan tersebut masih membuka kemungkinan negosiasi dengan PSG untuk membahas masa depan penyerang asal Spanyol itu.

Torres disebut telah mencapai kesepakatan pribadi untuk bergabung dengan PSG dan kembali bekerja di bawah arahan mantan pelatihnya di tim nasional Spanyol, Luis Enrique.

Masa depan Torres di Barcelona memang masih menjadi tanda tanya karena kontraknya akan berakhir pada Juni 2027.

Penyerang berusia 26 tahun itu sebelumnya mengaku hanya ingin mengambil keputusan terbaik untuk kariernya tanpa mengungkapkan klub yang menjadi tujuan impiannya.

Situasi tersebut membuat kemungkinan kepindahan Torres ke PSG semakin menjadi perhatian menjelang musim baru.

Torres bergabung dengan Barcelona dari Manchester City pada 2021 dengan nilai transfer lebih dari EUR 55 juta atau sekitar Rp1,05 triliun. Sejak Hansi Flick mengambil alih kursi pelatih pada 2024, Torres lebih sering dimainkan sebagai penyerang tengah untuk menjadi pelapis Robert Lewandowski.