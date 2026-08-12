Prediksi Susunan Pemain PSG vs Aston Villa: Marquinhos Siap Raih Trofi Piala Super Eropa

JawaPos.com - Memenangkan trofi Piala Super Eropa menjadi tujuan Marquinhos saat Paris Saint-Germain menghadapi Aston Villa. Laga tersebut akan dimainkan di Red Bull Arena, Kamis (13/8) pukul 02.00 WIB.

Marquinhos mengaku persiapan PSG sangat kurang dalam menghadapi laga melawan Aston Villa. Namun, para pemain selalu menambah porsi latihan untuk bisa bermain dengan performa terbaik.

"Ini akan menjadi perjalanan panjang. Kita akan melangkah selangkah demi selangkah. Kita punya tujuan pertama besok. Meskipun kita belum banyak berlatih, kita tetap bersemangat," kata Marquinhos saat jumpa pers yang dikutip laman resmi PSG, Rabu (12/8).

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"Kita harus memenangkan trofi, karena kesempatan itu tidak datang setiap hari. Bahkan selama istirahat, para pemain berlatih sendiri untuk tampil maksimal besok. Tim di lapangan besok akan memberikan 100% untuk meraih kemenangan," lanjut kapten PSG tersebut.

PSG punya misi khusus yaitu kembali meraih gelar Piala Super Eropa. Bagi Marquinhos, meraih trofi sangat penting karena menunjukkan mentalitas PSG.

"Kami ingin memenangkan trofi besok, itu penting bagi kami. Kami tahu penggemar kami akan berada di sisi kami dan kami ingin membawa pulang trofi itu. Tujuannya adalah untuk terus memenangkan trofi dan menulis sejarah. Meskipun kami memenangkan banyak trofi musim lalu, kami akan terus maju karena itulah mentalitas Paris Saint-Germain," jelas Marquinhos.

Menghadapi Aston Villa bukanlah hal baru bagi PSG. Kedua tim pernah bertemu di perempat final Liga Champions pada 2025. Bagi Marquinhos, menghadapi tim yang menjuarai Liga Europa tersebut sangatlah sulit.

"Dua tahun lalu di Liga Champions, pertandingan melawan Aston Villa sangat sulit. Kami akan mengandalkan pengalaman kami, perjalanan yang telah kami lalui untuk sampai di sini. Kami akan membawa sejarah kami ke pertandingan besok, tetapi juga mengesampingkan semua yang telah terjadi dalam beberapa musim terakhir untuk meraih hal-hal baru," pungkas Marquinhos.