Prediksi Susunan Pemain PSG vs Aston Villa: Victor Lindelof Waspadai Semua Pemain Les Parisiens

JawaPos.com - Victor Lindelof mewaspadai seluruh pemain Paris Saint-Germain saat menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa. Laga tersebut akan dimainkan di Red Bull Arena, Kamis (13/8) pukul 02.00 WIB.

Saat ditanya tentang siapa pemain PSG yang wajib diwaspadai, Victor Lindelof menjawab seluruh pemain. Menurutnya, skuad PSG diisi pemain berkualitas dan berkelas dunia.

"Mereka memiliki pemain kelas dunia di setiap posisi, jadi sulit bagi saya untuk duduk di sini dan memilih hanya satu pemain," kata Victor Lindelof saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Aston Villa, Rabu (12/8).

Di sisi lain, Lindelof juga berbicara tentang persiapan Aston Villa menghadapi Liga Champions musim ini. Bagi bek 32 tahun tersebut, kompetisi tersebut akan penuh dengan tantangan.

"Selalu akan menjadi musim yang penuh tantangan ketika Anda bermain di Eropa, tetapi itulah yang ingin kami lakukan. Kami ingin berkompetisi di level tertinggi dan itu berarti bermain di semua kompetisi dan terutama di Eropa," ujar Lindelof.

Untuk itu, Aston Villa perlu memperkuat skuadnya agar bisa bersaing di kompetisi Liga Champions musim ini. Lindelof juga menilai seluruh pemain sudah siap untuk menghadapi padatnya kompetisi musim ini.

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"Jadi, saya menantikannya, tetapi tentu saja, Anda juga membutuhkan skuad yang bagus yang tersedia dan siap untuk tampil ketika kita memiliki pertandingan, karena akan ada banyak sekali pertandingan selama musim ini, tetapi saya pikir skuad sudah siap untuk itu, dan kami juga menantikannya," pungkas Lindelof.

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