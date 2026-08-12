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Risma Azzah Fatin
Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.36 WIB

Mikel Arteta Ungkap Arsenal Akan Kehilangan Jurrien Timber di Awal Musim 2026/27

Jurrien Timber (Instagram @jurrientimber) - Image

Jurrien Timber (Instagram @jurrientimber)

JawaPos.com – Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Jurrien Timber masih membutuhkan waktu beberapa minggu sebelum dapat kembali memperkuat Arsenal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Bek asal Belanda itu masih menjalani pemulihan dari cedera pangkal paha yang kambuh setelah sebelumnya sempat kembali bermain pada akhir musim lalu.

Kondisi tersebut membuat Timber dipastikan absen pada awal upaya Arsenal mempertahankan gelar Liga Primer musim 2026/27.

Timber pertama kali mengalami cedera tersebut saat Arsenal menghadapi Everton pada Maret lalu. Ia sempat tampil sebagai pemain pengganti ketika Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada Mei, tetapi cederanya kembali bermasalah sehingga ia tidak dapat memperkuat Belanda di Piala Dunia 2026.

Arteta mengatakan Timber kini sudah kembali menjalani latihan di lapangan dan menunjukkan perkembangan positif, tetapi belum dapat memastikan tanggal kepulangannya.

Selain Timber, Arsenal juga harus kehilangan William Saliba yang mengalami cedera punggung saat memperkuat Prancis di Piala Dunia.

Arteta menyebut Saliba harus menjalani masa istirahat selama sekitar dua pekan sebelum proses pemulihan dapat dilanjutkan secara bertahap. Absennya kedua bek tersebut membuat Arsenal memiliki keterbatasan pilihan di lini pertahanan menjelang musim baru.

Timber mencatatkan 44 penampilan di seluruh kompetisi bersama Arsenal pada musim lalu dan menjadi salah satu pemain penting di lini belakang.

Editor: Novia Tri Astuti
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