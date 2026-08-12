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Risma Azzah Fatin
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.41 WIB

Aston Villa Pertimbangkan Jual Ezri Konsa karena Arsenal Terus Tunjukkan Ketertarikan Serius

Ezri Konsa (Flashscore) - Image

Ezri Konsa (Flashscore)

JawaPos.com – Aston Villa terbuka untuk menjual Ezri Konsa jika menerima tawaran yang sesuai setelah Arsenal menunjukkan ketertarikan serius terhadap bek timnas Inggris tersebut.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (12/8), Arsenal sebelumnya telah mengajukan tawaran sekitar EUR 35 juta atau sekitar Rp782 miliar, tetapi langsung ditolak oleh Villa.

Klub asal Birmingham itu diyakini mematok harga lebih dari EUR 60 juta atau sekitar Rp1,34 triliun untuk Konsa. Arsenal kini mempertimbangkan apakah akan meningkatkan tawaran setelah mengetahui adanya peluang untuk mencapai kesepakatan.

Villa disebut bersedia mempertimbangkan penjualan Konsa karena kondisi keuangan klub membuat mereka perlu mengevaluasi berbagai kemungkinan di bursa transfer.

Penjualan pemain dengan nilai besar dapat memberikan ruang bagi Villa untuk mengembangkan skuad dan memperkuat posisi lain yang dibutuhkan.

Namun, Arsenal juga harus mempertimbangkan nilai investasi tersebut karena kontrak Konsa bersama Villa tersisa kurang dari dua tahun. The Gunners diyakini sedang menilai apakah kemampuan dan pengalaman Konsa sepadan dengan harga yang diminta Villa.

Kepergian Konsa akan menjadi kehilangan besar bagi Villa karena pemain berusia 28 tahun itu telah menjadi bagian penting klub sejak bergabung dari Brentford pada 2019.

Konsa mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu dan juga menjadi pemain reguler di tim nasional Inggris. Arsenal melihat fleksibilitas, pengalaman, dan kualitas Konsa sebagai faktor yang dapat menambah kedalaman lini pertahanan mereka.

Dengan demikian, keputusan akhir transfer kini bergantung pada kesediaan Arsenal menaikkan tawaran dan kesanggupan Villa menerima nilai yang dianggap sesuai.

Editor: Hanny Suwindari
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