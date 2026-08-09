Marcus Rashford Kembali ke Manchester United, Begini Rencana Michael Carrick

Marcus Rashford segera kembali ke Manchester United setelah dipinjamkan ke Barcelona. Carrick menyiapkannya untuk kamp pramusim di Dublin. (Bein Sports)
JawaPos.com - Marcus Rashford segera kembali ke Manchester United setelah lebih dari 18 bulan tidak memperkuat klub masa kecilnya tersebut. Michael Carrick memastikan Rashford akan bergabung dengan skuad Setan Merah di kamp pramusim Dublin untuk mempersiapkan diri menghadapi musim 2026/2027.
Rashford mendapat libur tambahan setelah membantu Inggris mengalahkan Prancis 6-4 dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 pada 18 Juli waktu setempat. Kini, penyerang 28 tahun itu bersiap kembali ke lingkungan Manchester United setelah dua periode peminjaman.
Barcelona, klub yang dibela Rashford sepanjang musim lalu, memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai EUR 30 juta. Keputusan tersebut membuat sang pemain kembali ke Manchester United, yang masih mengikatnya dengan kontrak hingga 2028.
Kembalinya Rashford menjadi salah satu cerita utama dalam persiapan Manchester United. Ia terakhir kali tampil dalam pertandingan kompetitif untuk klub tersebut saat menghadapi Viktoria Plzen pada Desember 2024.
"Saya pernah bermain bersamanya (ketika masih menjadi pemain). Saya tampil dalam pertandingan saat dia (Rashford) menjalani debutnya, jadi kami memiliki sejarah bersama di Manchester United," ujar Carrick pada Sabtu (8/8) waktu setempat.
"Kami seharusnya sudah memiliki skuad lengkap minggu ini di Dublin. Kami terbang langsung ke sana dan memiliki waktu beberapa hari di mana seluruh anggota tim berkumpul kembali. Marcus akan termasuk di dalamnya," tambah Carrick.
Rashford dijadwalkan bergabung dengan pasukan Setan Merah di Dublin sepanjang pekan ini. Namun, ia belum tampil ketika Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam pertandingan pramusim pada Sabtu (8/8).
Sebelum kembali ke Manchester United, Rashford sempat menjalani masa peminjaman di Aston Villa mulai Januari 2025. Ia kemudian kembali ke United pada musim panas tahun yang sama, tetapi harus berlatih terpisah sebelum akhirnya pindah dengan status pinjaman ke Barcelona.
Di Barcelona, Rashford menikmati musim yang cukup produktif. Ia mencetak 14 gol dan menyumbangkan 12 assist sepanjang musim 2025/2026, tetapi performa tersebut belum cukup untuk membuat Blaugrana mengaktifkan opsi pembelian permanen.
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Kini, Rashford kembali ke Carrington dengan situasi yang berbeda. Manchester United membutuhkan kedalaman skuad, sementara sang pemain memiliki kesempatan untuk membangun kembali kariernya di klub yang membesarkan namanya.
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