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Risma Azzah Fatin
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.40 WIB

Persaingan José Mourinho dan Pep Guardiola Kembali Memanas Setelah Pernyataan Kontroversial

Pep Guardiola dan Jose Mourinho (Bein Sports) - Image

Pep Guardiola dan Jose Mourinho (Bein Sports)

JawaPos.com – José Mourinho kembali memanaskan persaingannya dengan Pep Guardiola setelah menyebut bahwa sebagian pelatih membutuhkan masa istirahat panjang dari dunia sepak bola.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Dalam film dokumenter Netflix berjudul The Special One, pelatih asal Portugal itu mengatakan dirinya tidak pernah merasa membutuhkan cuti panjang dan menganggap masa istirahat sebagai sesuatu yang tidak disukainya. Mourinho bahkan menegaskan bahwa dirinya akan beristirahat setelah tidak lagi hidup.

Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan Guardiola yang pernah meninggalkan dunia kepelatihan selama sekitar satu tahun setelah mengakhiri masa baktinya bersama Barcelona pada 2012.

Guardiola kembali melatih pada 2013 dengan menangani Bayern Munich, sementara Mourinho mengaku masih ingin terus menjalani karier kepelatihan setidaknya selama satu dekade mendatang.

Meski tidak menyebut Guardiola secara langsung, sejarah persaingan keduanya membuat pernyataan Mourinho tersebut dianggap sebagai sindiran terhadap mantan rivalnya.

Persaingan Mourinho dan Guardiola mencapai puncaknya ketika keduanya menangani Real Madrid dan Barcelona dalam periode yang sama di Liga Spanyol.

Kini, Mourinho kembali memimpin Real Madrid dengan ambisi meraih lebih banyak gelar dan mengaku masih menikmati atmosfer pertandingan di hadapan puluhan ribu penonton.

Mourinho menegaskan bahwa sepak bola tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya sehingga dirinya sulit membayangkan untuk meninggalkan dunia tersebut dalam waktu lama.

Editor: Novia Tri Astuti
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