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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.45 WIB

Rekor Pertemuan Luis Enrique vs Unai Emery di Laga PSG vs Aston Villa Piala Super Eropa 2026

Unai Emery siap kembali beradu strategi hadapi Luis Enrique saat Aston Villa menghadapi PSG di Piala Super Eropa 2026. (Aston Villa) - Image

Unai Emery siap kembali beradu strategi hadapi Luis Enrique saat Aston Villa menghadapi PSG di Piala Super Eropa 2026. (Aston Villa)

JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) menghadapi Aston Villa pada Piala Super Eropa 2026 di Red Bull Arena, Salzburg, Kamis (13/8/2026) pukul 02.00 WIB, dengan Luis Enrique mengantongi rekor dominan atas Unai Emery.

Dari 12 pertemuan, Enrique menang 8 kali, Emery 3 kali, dan 1 laga berakhir imbang.

Enrique Dominan atas Emery

Rekor pertemuan Luis Enrique dengan Unai Emery menunjukkan keunggulan cukup telak pelatih Paris Saint-Germain tersebut.

Berdasarkan data Transfermarkt, kedua pelatih asal Spanyol itu sudah bertemu 12 kali di berbagai kompetisi, mulai Liga Champions, La Liga, hingga Copa del Rey.

Luis Enrique mencatat 8 kemenangan atas Unai Emery dalam 12 duel tersebut.

Sementara itu, Emery hanya mampu mengalahkan Enrique sebanyak 3 kali dan satu pertandingan lainnya berakhir imbang, sehingga persentase kemenangan Enrique mencapai 66,7 persen.

Catatan tersebut menjadi modal menarik bagi Enrique menjelang pertemuan terbaru di Piala Super Eropa 2026.

Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menjadi jaminan PSG akan mudah mengatasi Aston Villa, terlebih kedua tim datang dengan kondisi persiapan yang berbeda.

Kondisi PSG Jadi Perhatian Enrique

Luis Enrique justru mengakui persiapan Paris Saint-Germain menghadapi Piala Super Eropa 2026 jauh dari ideal.

Editor: Banu Adikara
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