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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.21 WIB

6 Rekor PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa 2026! Enrique dan Emery Berburu Sejarah Baru

Luis Enrique memburu sejarah baru saat PSG menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa 2026. (PSG) - Image

Luis Enrique memburu sejarah baru saat PSG menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa 2026. (PSG)

JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) menghadapi Aston Villa pada Piala Super Eropa 2026 di Stadion Salzburg, Austria, Kamis (13/8/2026) pukul 02.00 WIB.

PSG datang sebagai juara Liga Champions, sedangkan Aston Villa berstatus kampiun Liga Europa, membuat duel ini menjadi panggung bagi Luis Enrique dan Unai Emery untuk mengejar sejarah baru.

PSG Berpeluang Cetak Sejarah

Piala Super Eropa 2026 menjadi edisi ke-50 kompetisi tersebut, sekaligus kesempatan PSG mencatat sejarah sebagai tim Prancis pertama yang mengangkat trofi.

Paris Saint-Germain lolos setelah menjuarai Liga Champions, sementara Aston Villa mendapatkan tiket usai menjadi juara Liga Europa.

Duel di Stadion Salzburg, Austria, tersebut mempertemukan dua kampiun kompetisi Eropa dalam satu pertandingan.

Selain memperebutkan trofi, PSG juga punya peluang menciptakan catatan baru untuk sepak bola Prancis di ajang yang sudah memasuki edisi ke-50.

Status PSG sebagai wakil Prancis membuat pertandingan ini memiliki arti khusus.

Jika mampu mengalahkan Aston Villa, Paris Saint-Germain akan menambah koleksi sejarah klub sekaligus membawa Prancis memiliki juara Piala Super Eropa untuk pertama kalinya.

Luis Enrique Kejar Gelar Ketiga

Luis Enrique berpeluang meraih gelar Piala Super Eropa ketiganya sebagai pelatih saat Paris Saint-Germain menghadapi Aston Villa.

Editor: Banu Adikara
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