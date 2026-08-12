6 Rekor PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa 2026! Enrique dan Emery Berburu Sejarah Baru

Luis Enrique memburu sejarah baru saat PSG menghadapi Aston Villa di Piala Super Eropa 2026. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) menghadapi Aston Villa pada Piala Super Eropa 2026 di Stadion Salzburg, Austria, Kamis (13/8/2026) pukul 02.00 WIB.
PSG datang sebagai juara Liga Champions, sedangkan Aston Villa berstatus kampiun Liga Europa, membuat duel ini menjadi panggung bagi Luis Enrique dan Unai Emery untuk mengejar sejarah baru.
Baca Juga:Jangan Ketinggalan! Jadwal dan Link Live Streaming PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa 2026
Piala Super Eropa 2026 menjadi edisi ke-50 kompetisi tersebut, sekaligus kesempatan PSG mencatat sejarah sebagai tim Prancis pertama yang mengangkat trofi.
Paris Saint-Germain lolos setelah menjuarai Liga Champions, sementara Aston Villa mendapatkan tiket usai menjadi juara Liga Europa.
Duel di Stadion Salzburg, Austria, tersebut mempertemukan dua kampiun kompetisi Eropa dalam satu pertandingan.
Selain memperebutkan trofi, PSG juga punya peluang menciptakan catatan baru untuk sepak bola Prancis di ajang yang sudah memasuki edisi ke-50.
Status PSG sebagai wakil Prancis membuat pertandingan ini memiliki arti khusus.
Jika mampu mengalahkan Aston Villa, Paris Saint-Germain akan menambah koleksi sejarah klub sekaligus membawa Prancis memiliki juara Piala Super Eropa untuk pertama kalinya.
Baca Juga:Gara-gara Spanduk Bergambar Pistol, Pemilik Nottingham Forest Gugat Crystal Palace ke Pengadilan
Luis Enrique berpeluang meraih gelar Piala Super Eropa ketiganya sebagai pelatih saat Paris Saint-Germain menghadapi Aston Villa.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ