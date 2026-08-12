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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.36 WIB

Prediksi Skor PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa 2026: Misi Les Parisiens Catat Sejarah!

PSG diprediksi mengalahkan Aston Villa 2-1 pada Piala Super Eropa 2026 di Salzburg. (PSG) - Image

PSG diprediksi mengalahkan Aston Villa 2-1 pada Piala Super Eropa 2026 di Salzburg. (PSG)

JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) diprediksi mengalahkan Aston Villa pada Piala Super Eropa 2026 di Salzburg, Kamis (13/8/2026) dini hari WIB, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar dan menciptakan sejarah baru.

Juara Liga Champions itu akan menghadapi pemenang Liga Europa dalam duel yang menjadi pertandingan kompetitif pertama Aston Villa musim ini.

PSG Punya Modal Produktif

PSG datang dengan modal produktif meski persiapan menuju Piala Super Eropa 2026 belum sepenuhnya ideal, terutama karena sejumlah pemain mereka baru saja tampil di Piala Dunia 2026.

Dalam dua laga uji coba pramusim, tim asuhan Luis Enrique kalah 0-3 dari Mallorca sebelum bermain imbang 1-1 melawan Manchester United.

Kondisi tersebut membuat PSG belum berada dalam kondisi pertandingan terbaik ketika menghadapi Aston Villa di Salzburg.

Namun, catatan 28 pertandingan kompetitif beruntun selalu mencetak gol menjadi alasan kuat untuk tetap menjagokan Les Parisiens dalam duel perebutan trofi Eropa tersebut.

PSG juga punya pengalaman menghadapi klub Inggris dalam dua musim beruntun di kompetisi Eropa.

Setelah menghadapi Tottenham Hotspur pada UEFA Super Cup tahun lalu, PSG kembali bertemu Arsenal pada akhir musim lalu dan berhasil melewati laga ketat 1-1 melalui adu penalti untuk meraih gelar Liga Champions.

Keberhasilan tersebut membuat Luis Enrique sudah mengoleksi 12 trofi selama menangani PSG.

Editor: Banu Adikara
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