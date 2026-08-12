Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.13 WIB

Gara-gara Spanduk Bergambar Pistol, Pemilik Nottingham Forest Gugat Crystal Palace ke Pengadilan

Pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. (Istimewa) - Image

Pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. (Istimewa)

JawaPos.com - Perseteruan Nottingham Forest dan Crystal Palace kembali memanas. Pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, mengambil langkah hukum dengan menggugat Crystal Palace terkait spanduk kontroversial yang muncul di Stadion Selhurst Park musim lalu.

Gugatan tersebut diajukan Marinakis ke Pengadilan Tinggi Inggris pada Senin (10/8/2026). Dalam perkara ini, CPFC Limited, perusahaan yang menaungi Crystal Palace, tercatat sebagai pihak tergugat.

Masalah bermula ketika sebuah spanduk kontroversial dibentangkan suporter Crystal Palace dalam pertandingan melawan Nottingham Forest pada Agustus tahun lalu. 

Dalam spanduk tersebut, Marinakis digambarkan sedang memegang pistol yang diarahkan ke kepala Morgan Gibbs-White.

Gambar tersebut berkaitan dengan saga transfer Gibbs-White yang sempat ramai. Pada musim panas sebelumnya, sang pemain direncanakan pindah dari Nottingham Forest ke Tottenham Hotspur. Namun, transfer tersebut akhirnya batal dan Gibbs-White memilih bertahan di Forest dengan menandatangani kontrak baru.

Spanduk itu tidak hanya menampilkan gambar kontroversial. Di dalamnya juga terdapat tulisan yang mengaitkan Marinakis dengan sejumlah tuduhan serius, termasuk pemerasan, pengaturan pertandingan, perdagangan narkoba, hingga korupsi.

Marinakis selama ini membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Kini, ia menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Crystal Palace.

Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA juga telah mengambil tindakan atas insiden tersebut. Crystal Palace didakwa pada November dan akhirnya dijatuhi denda sebesar £50.000.

Perselisihan antara Forest dan Palace sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Kedua klub juga sempat terlibat perseteruan di luar lapangan setelah Nottingham Forest mempersoalkan keikutsertaan Crystal Palace di Liga Europa.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Perseteruan Nottingham Forest dan Crystal Palace Kembali Memanas di Pengadilan Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Perseteruan Nottingham Forest dan Crystal Palace Kembali Memanas di Pengadilan Inggris

Selasa, 11 Agustus 2026 | 14.57 WIB

Perkuat Lini Pertahanan, Bali United Rekrut Bek Finlandia Eks Nottingham Forest! - Image
Sepak Bola Indonesia

Perkuat Lini Pertahanan, Bali United Rekrut Bek Finlandia Eks Nottingham Forest!

Rabu, 22 Juli 2026 | 02.34 WIB

Gantikan Vitor Pereira, Nottingham Forest Resmi Tunjuk Oliver Glasner sebagai Pelatih Baru - Image
Sepak Bola Dunia

Gantikan Vitor Pereira, Nottingham Forest Resmi Tunjuk Oliver Glasner sebagai Pelatih Baru

Rabu, 8 Juli 2026 | 01.32 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore