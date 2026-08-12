Gara-gara Spanduk Bergambar Pistol, Pemilik Nottingham Forest Gugat Crystal Palace ke Pengadilan

JawaPos.com - Perseteruan Nottingham Forest dan Crystal Palace kembali memanas. Pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, mengambil langkah hukum dengan menggugat Crystal Palace terkait spanduk kontroversial yang muncul di Stadion Selhurst Park musim lalu.

Gugatan tersebut diajukan Marinakis ke Pengadilan Tinggi Inggris pada Senin (10/8/2026). Dalam perkara ini, CPFC Limited, perusahaan yang menaungi Crystal Palace, tercatat sebagai pihak tergugat.

Masalah bermula ketika sebuah spanduk kontroversial dibentangkan suporter Crystal Palace dalam pertandingan melawan Nottingham Forest pada Agustus tahun lalu.

Dalam spanduk tersebut, Marinakis digambarkan sedang memegang pistol yang diarahkan ke kepala Morgan Gibbs-White.

Gambar tersebut berkaitan dengan saga transfer Gibbs-White yang sempat ramai. Pada musim panas sebelumnya, sang pemain direncanakan pindah dari Nottingham Forest ke Tottenham Hotspur. Namun, transfer tersebut akhirnya batal dan Gibbs-White memilih bertahan di Forest dengan menandatangani kontrak baru.

Spanduk itu tidak hanya menampilkan gambar kontroversial. Di dalamnya juga terdapat tulisan yang mengaitkan Marinakis dengan sejumlah tuduhan serius, termasuk pemerasan, pengaturan pertandingan, perdagangan narkoba, hingga korupsi.

Marinakis selama ini membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Kini, ia menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Crystal Palace.

Sebelumnya, Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA juga telah mengambil tindakan atas insiden tersebut. Crystal Palace didakwa pada November dan akhirnya dijatuhi denda sebesar £50.000.