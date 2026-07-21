Perkuat Lini Pertahanan, Bali United Rekrut Bek Finlandia Eks Nottingham Forest!

Pemain asing baru Bali United, Thomas Lam. (Instagram/@baliunitedfc)
JawaPos.com - Bali United kembali bergeliat di bursa transfer Super League 2026/2027. Kali ini, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu resmi mendatangkan pemain asal Finlandia, Thomas Lam, untuk memperkuat lini pertahanan.
Bali United mendatangkan Thomas Lam setelah kontraknya berakhir bersama Apollon Limassol, klub asal Siprus. Namun, Serdadu Tridatu tidak mengungkap durasi kontrak bek tengah berusia 32 tahun tersebut.
Bali United merekrut pemain jebolan AZ Alkmaar tersebut setelah evaluasi perjalanan tim di kompetisi Super League musim lalu. Pasalnya, lini pertahanan Serdadu Tridatu terbilang cukup lemah dengan kebobolan 48 gol dari 34 pertandingan.
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“Melihat evaluasi musim lalu khususnya di lini belakang, kami melihat butuh tambahan untuk pemain di sektor pertahanan,” ungkap Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri, dilansir dari laman resmi klub, Selasa (21/7/2026).
Yabes Tanuri mengungkap Thomas Lam menjadi pilihan terbaik berdasarkan rekomendasi tim kepelatihan Bali United. Dia berharap, bek berpostur 188 sentimeter itu mampu memberikan kontribusi positif untuk memperkokoh lini pertahanan Serdadu Tridatu.
“Setelah berkomunikasi dengan tim pelatih, kami melihat Thomas Lam menjadi pilihan terbaik untuk memperkuat Bali United di musim ini. Mudah-mudahan dia bisa membantu tim ini disiplin dalam pertahanan dan produktif dalam mencetak gol sehingga peringkat klasemen lebih baik di musim ini," terang dia.
Pemain bernama lengkap Thomas Anton Rudolph Lam merupakan pemain yang kaya pengalaman. Dia memulai kariernya di usia muda dari Amsterdam Football Club sebelum bergabung dengan tim muda AZ Alkmaar pada 2005.
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Menariknya, pada musim 2013/2014, Thomas Lam pernah setim dengan gelandang Timnas Indonesia, Thom Haye. di AZ Alkmaar U-21. Semusim kemudian, Haye menembus tim senior, sementara Thomas Lam pindah ke PEC Zwolle.
Kemudian di musim 2016/2017, Thomas Lam bergabung dengan tim asal Inggris Nottingham Forest. Bek berusia 32 tahun itu dipinjamkan ke FC Twente, sebelum akhirnya kembali ke PEC Zwolle pada musim 2018/2019.
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