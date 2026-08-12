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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 12 Agustus 2026 | 18.02 WIB

Lakukan Rasisme hingga Kekerasan, 9 Suporter Arsenal Dilarang Masuk Stadion

Arsenal menghadapi Borussia Dortmund pada Emirates Cup 2026 di Emirates Stadium, Minggu (9/8/2026). (Arsenal) - Image

Arsenal menghadapi Borussia Dortmund pada Emirates Cup 2026 di Emirates Stadium, Minggu (9/8/2026). (Arsenal)

JawaPos.com - Arsenal mengambil langkah tegas terhadap sejumlah suporter yang terlibat dalam berbagai tindakan pelanggaran sepanjang musim 2025/2026. Sembilan suporter dijatuhi larangan masuk stadion setelah tersangkut kasus mulai dari kekerasan hingga perilaku diskriminatif.

Sanksi yang diberikan Arsenal cukup beragam. Para suporter tersebut tidak diperbolehkan menghadiri pertandingan The Gunners dengan durasi antara satu hingga tiga tahun.

Keputusan itu berkaitan dengan sejumlah pelanggaran yang dianggap serius. Arsenal menyebut kasus yang ditangani mencakup tindakan kekerasan, rasisme, antisemitisme, perilaku antisosial, serta homofobia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Arsenal menjaga lingkungan pertandingan tetap aman dan nyaman bagi seluruh elemen klub.

Manajemen tidak ingin tindakan sejumlah kecil suporter justru mengganggu pengalaman mayoritas pendukung yang datang untuk menikmati pertandingan.

Selain menjatuhkan hukuman kepada sembilan suporter, Arsenal juga tengah membantu kepolisian dalam 13 penyelidikan lainnya. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di pertandingan maupun melalui aktivitas di dunia maya.

Arsenal dalam beberapa waktu terakhir memang meningkatkan pengawasan terhadap perilaku suporter, termasuk di media sosial.

Klub bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang data science untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelecehan yang ditujukan kepada pemain, pelatih, staf, maupun sesama pendukung.

Hasil pemantauan tersebut menunjukkan adanya ribuan konten bermasalah. Sepanjang musim lalu, Arsenal mengidentifikasi lebih dari 17.700 unggahan dan komentar yang masuk kategori abusive.

Editor: Banu Adikara
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