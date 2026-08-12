Kepala Tiga Masih Berharga: Harry Kane Dapat Ekstensi, Lucas Digne Kembali ke PSG

JawaPos.com - Bursa transfer musim panas tahun ini tidak hanya milik pemain muda berharga mahal seperti Morgan Rogers, Elliot Anderson, Yan Diomande, dan Nico Paz. Pemain berusia kepala tiga seperti Harry Kane dan Lucas Digne turut menuai atensi.

Kane dan Digne sama-sama berusia 33 tahun. Akan tetapi, usia bukan halangan untuk tetap diminati. Digne ”sukses” direkrut mantan klubnya, Paris Saint-Germain (PSG), di usia yang sudah tidak muda lagi. Digne diboyong dari Aston Villa dengan fee EUR 7 juta (Rp 143,6 miliar).

Digne pernah membela Les Parisiens –julukan PSG– antara periode 2013 sampai 2016. Digne pun kali ini jadi pemain tertua yang dibeli PSG sejak Lionel Messi dan Sergio Ramos pada 2021.

”Aku merasa sangat terhormat bisa kembali ke Paris Saint-Germain setelah aku menjalani petualangan luar biasa dengan klub ini lebih dari sepuluh tahun yang lalu,” ungkap Digne dilansir dari laman resmi klub.

”Aku tidak sabar memulai babak baru dan menggunakan semua pengalamanku untuk melayani tim,” tambah Digne yang jadi pilar timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Digne diproyeksikan menjadi pelapis bek kiri asal Portugal, Nuno Mendes.

Sementara itu, Kane disebut akan meneken perpanjangan kontrak dua musim dengan Bayern Munchen. Kontrak lama HurriKane –julukan Kane– akan berakhir di pengujung musim ini (Juni 2027). Tambahan dua musim atau hingga Juni 2029 mendatang akan membuat Kane bermain untuk Bayern sampai usia 35 tahun.

Dalam kontrak baru, Kane akan mendapatkan gaji EUR 25 juta (Rp 513,1 miliar) per musim. Sama seperti bayaran yang didapatkan kapten timnas Inggris tersebut dari kontrak lamanya.

”Aku merasa sangat nyaman di Jerman, begitu pula dengan keluargaku. Tidak ada alasan untuk berpaling,” kata Kane dikutip dari The Times.

Fabian Bisa Susul Welbeck-Hendo Klub paling royal musim panas ini, Chelsea, sudah membeli dua pemain berusia di atas 30 tahun. Mereka adalah striker Danny Welbeck dari Brighton & Hove Albion dan gelandang Jordan Henderson (eks Brentford FC). Tetapi, tactician Chelsea Xabi Alonso disebut menginginkan pemain kepala tiga (senior) satu lagi.