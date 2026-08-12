Negosiasi Rahasia Willian Pacho dan PSG Berlangsung di Restoran Bawah Tanah

Willian Pacho mengungkap kisah negosiasi rahasianya dengan PSG di restoran bawah tanah Madrid hingga bertemu Luis Enrique via FaceTime. (IMAGO/Sportsphoto)
JawaPos.com - Musim ini jadi musim ketiga bek tengah Willian Pacho memperkuat Paris Saint-Germain (PSG). Bek timnas Ekuador itu masih ingat momen saat dirinya didekati PSG ketika masih membela klub Bundesliga Eintracht Frankfurt.
Dalam wawancara kepada The Players’ Tribune, Pacho mengaku diajak Direktur Olahraga PSG Luis Campos makan malam rahasia di sebuah restoran di Madrid. Restoran itu lokasinya tidak biasa alias ada di bawah tanah.
”Aku serasa berada dalam film-film,” ungkap Pacho.
Tidak berhenti di situ. Baru lima menit pembicaraan dimulai, Campos mengeluarkan ponselnya dan menghubungkannya dengan pelatih PSG Luis Enrique lewat aplikasi FaceTime.
”Sangat keren. Enrique selalu punya cara tersendiri. Auranya dapat aku rasakan. Bagiku, dia kunci dari semua yang telah kucapai bersama PSG. Dia berbicara sangat sedikit. Tetapi, saat dia berbicara, Anda merasa bahwa dia memahami Anda sebagai pribadi,” beber Pacho.
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