Prediksi Skor PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa: The Villans Bisa Bikin Kejutan?

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) lebih diunggulkan saat menghadapi Aston Villa dalam Piala Super Eropa di Red Bull Arena, Salzburg, Kamis (13/8) dini hari WIB. Namun, Villa diprediksi tidak akan menjadi lawan mudah bagi Les Parisiens.

Pelatih Aston Villa Unai Emery menyadari timnya datang sebagai underdog. Meski begitu, kesempatan merebut trofi membuat The Villans memiliki motivasi besar untuk memberikan perlawanan terbaik.

"Saya sangat menantikan pertandingan besok. Bagaimana kami menguji diri dalam laga melawan mereka, dengan kemampuan serta kondisi dan komposisi pemain yang kami miliki saat ini," kata Emery dalam laman Villa pada Rabu (12/8).

PSG memiliki modal kuat untuk menghadapi laga ini. Namun, Emery menilai pertandingan tersebut justru menjadi ujian bagus untuk melihat sejauh mana perkembangan Aston Villa setelah menjalani pramusim.

Mantan pelatih Arsenal itu menyebut Villa telah melalui pramusim yang bagus. Timnya juga terus berusaha meningkatkan kemampuan sebelum menghadapi pertandingan yang menawarkan trofi tersebut.

"Besok kami akan memainkan pertandingan yang sangat penting bagi karier kami, baik sebagai pelatih, pemain, maupun klub, karena ini soal trofi," kata Emery dikutip dari Antara.

Emery juga memahami bahwa kesempatan tampil di Piala Super Eropa tidak datang begitu saja. Villa harus melalui perjalanan panjang hingga akhirnya mendapat kesempatan berhadapan dengan juara Eropa.

Karena itu, dukungan suporter menjadi tambahan energi bagi Aston Villa. Sebanyak 6.000 pendukung The Villans diperkirakan hadir untuk memberikan dukungan langsung di Salzburg.

"Kami termotivasi menampilkan performa terbaik oleh kehadiran 6.000 pendukung kami dan tanggung jawab kami bermain demi mereka," pungkas dia.