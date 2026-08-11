Prediksi Skor PSG vs Aston Villa di Piala Super Eropa 2026: Les Parisiens Menang Mudah Lawan The Vil

PSG diunggulkan untuk mengalahkan Aston Villa dalam Piala Super Eropa 2026 di Red Bull Arena, Salzburg. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) diprediksi mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam Piala Super Eropa 2026 di Red Bull Arena, Salzburg, Kamis (13/8/2026) pukul 02.00 WIB.
Berdasarkan simulasi superkomputer Opta, PSG menang dalam 45 persen dari 10.000 simulasi selama 90 menit, sedangkan Aston Villa hanya 29,6 persen.
PSG datang sebagai juara bertahan Piala Super Eropa setelah musim lalu menaklukkan Tottenham Hotspur lewat adu penalti.
Les Parisiens kini berpeluang menjadi tim keempat yang mampu mempertahankan trofi tersebut setelah Ajax, AC Milan, dan Real Madrid.
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Kekuatan PSG terlihat dari konsistensi mereka di depan gawang. Klub asal Paris itu selalu mencetak gol dalam 28 pertandingan terakhir di semua kompetisi sejak kalah 0-1 dari Paris FC pada Januari.
Catatan tersebut menjadi rentetan terpanjang PSG sejak mereka mencetak gol dalam 36 pertandingan beruntun pada periode September 2019 hingga Juli 2020.
Kedalaman skuad di kedua sisi lapangan membuat PSG kembali menjadi favorit kuat untuk mengangkat trofi.
Luis Enrique juga memiliki pengalaman apik di Piala Super Eropa. Pelatih PSG itu memenangi dua pertandingan sebelumnya di ajang ini, termasuk kemenangan atas Tottenham pada tahun lalu.
Bahkan, Enrique pernah membawa Barcelona menang 5-4 atas Sevilla yang ketika itu dilatih Unai Emery pada Piala Super Eropa 2015.
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