Kolombia Diguncang Gempa Hebat, Pertandingan Copa Libertadores dan Sudamericana Ditangguhkan

Dalam pernyataan resmi, Dimayor mengungkapkan kesedihan mendalam atas gempa yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan di sejumlah wilayah.
Baca Juga:Usai 3 Tahun Vakum Akibat Perang, Piala Seribu Syuhada Tandai Kembalinya Sepak Bola Palestina
“Dalam keadaan seperti ini, kami memahami bahwa sepak bola harus melayani negara dan mendamping mereka yang paling membutuhkan,” tulis Dimayor lewat X (dulu Twitter).
Dilansir dari ESPN, gempa itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 111 orang dan menyebabkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Pemerintah Kolombia kemudian menetapkan status darurat nasional untuk menangani dampak bencana.
Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) turut menunda dua pertandingan babak 16 besar kompetisi antarklub Amerika Selatan yang melibatkan tim asal Kolombia.
“Sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kami di masa sulit ini, informasi lebih lanjut mengenai penjadwalan ulang akan segera dikirimkan,” tulis CONMEBOL dikutip dari situs resminya.
Dua pertandingan yang terkena dampak penundaan ialah laga Copa Libertadores antara Deportes Tolima dan Independiente del Valle yang semula berlangsung pada Selasa (11/8) waktu setempat dan laga Copa Sudamericana antara Independiente Santa Fe dan River Plate yang semula dijadwalkan pada Rabu (12/8).
Hingga saat ini, CONMEBOL belum mengumumkan jadwal baru untuk kedua pertandingan tersebut. Penundaan juga diberlakukan terhadap kompetisi liga domestik Kolombia.
Tiga pertandingan yang tersisa pada pekan keempat ditunda, sedangkan seluruh pertandingan pada pekan kelima juga mengalami penjadwalan ulang. Jadwal pengganti untuk pertandingan Copa Libertadores, Copa Sudamericana, maupun kompetisi domestik Kolombia akan ditentukan kemudian setelah mempertimbangkan kondisi di wilayah terdampak.
Selain menunda pertandingan, 36 klub profesional yang tergabung dalam Dimayor juga menyatakan kesiapan untuk membantu proses penanganan bencana.
“36 klub profesional yang tergabung dalam Dimayor akan memusatkan upaya mereka pekan ini pada bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya mereka untuk mendukung bangsa sepanjang keadaan darurat ini,” tulis Dimayor.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027