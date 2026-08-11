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Aprillia JP
Selasa, 11 Agustus 2026 | 17.03 WIB

Kolombia Diguncang Gempa Hebat, Pertandingan Copa Libertadores dan Sudamericana Ditangguhkan

Laga Copa Libertadores dan Copa Sudamericana ditunda akibat gempa Kolombia. (@cdtolima/Instagram)

 

JawaPos.com - Sejumlah pertandingan sepak bola ditunda setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin (10/8). Penundaan mencakup pertandingan Copa Libertadores, Copa Sudamericana, serta kompetisi domestik Kolombia.
 
Badan pengelola liga sepak bola profesional di Kolombia atau Division Mayor del Futbol Colombiano (Dimayor) menyebut keputusan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana. 

Dalam pernyataan resmi, Dimayor mengungkapkan kesedihan mendalam atas gempa yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan di sejumlah wilayah.

“Dalam keadaan seperti ini, kami memahami bahwa sepak bola harus melayani negara dan mendamping mereka yang paling membutuhkan,” tulis Dimayor lewat X (dulu Twitter).

Dilansir dari ESPN, gempa itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 111 orang dan menyebabkan ratusan bangunan mengalami kerusakan. Pemerintah Kolombia kemudian menetapkan status darurat nasional untuk menangani dampak bencana. 

Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) turut menunda dua pertandingan babak 16 besar kompetisi antarklub Amerika Selatan yang melibatkan tim asal Kolombia.

“Sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kami di masa sulit ini, informasi lebih lanjut mengenai penjadwalan ulang akan segera dikirimkan,” tulis CONMEBOL dikutip dari situs resminya.

Dua pertandingan yang terkena dampak penundaan ialah laga Copa Libertadores antara Deportes Tolima dan Independiente del Valle yang semula berlangsung pada Selasa (11/8) waktu setempat dan laga Copa Sudamericana antara Independiente Santa Fe dan River Plate yang semula dijadwalkan pada Rabu (12/8).

Hingga saat ini, CONMEBOL belum mengumumkan jadwal baru untuk kedua pertandingan tersebut. Penundaan juga diberlakukan terhadap kompetisi liga domestik Kolombia.

Tiga pertandingan yang tersisa pada pekan keempat ditunda, sedangkan seluruh pertandingan pada pekan kelima juga mengalami penjadwalan ulang. Jadwal pengganti untuk pertandingan Copa Libertadores, Copa Sudamericana, maupun kompetisi domestik Kolombia akan ditentukan kemudian setelah mempertimbangkan kondisi di wilayah terdampak.

Selain menunda pertandingan, 36 klub profesional yang tergabung dalam Dimayor juga menyatakan kesiapan untuk membantu proses penanganan bencana.

“36 klub profesional yang tergabung dalam Dimayor akan memusatkan upaya mereka pekan ini pada bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya mereka untuk mendukung bangsa sepanjang keadaan darurat ini,” tulis Dimayor.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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