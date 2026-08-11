Gempa 7,4 Magnitudo Guncang Kolombia, 111 Orang Tewas dan Ribuan Bangunan Rusak

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang wilayah barat Kolombia pada Senin (10/8) waktu setempat dan menewaskan sedikitnya 111 orang.

Gempa terkuat yang tercatat di negara itu pada abad ke-21 tersebut juga menyebabkan puluhan bangunan runtuh, ribuan bangunan rusak, serta memicu operasi pencarian korban yang masih terjebak di bawah reruntuhan.

Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mengatakan sedikitnya 87 orang mengalami luka-luka, sementara sekitar 1.600 bangunan terdampak gempa. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 61 bangunan dilaporkan hancur total.

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Pemerintah Kolombia kemudian menetapkan status darurat untuk mempercepat penyaluran bantuan dan pendanaan pemulihan di wilayah yang terdampak.

"Kami tidak akan meninggalkan orang sendirian. Mereka ada di hati kita dan kita akan cenderung kepada orang-orang dengan tekad penuh kita," kata Abelardo de la Espriella dilansir dari AP News.

Dilaporkan bahwa guncangan paling parah terasa di sejumlah kota di bagian barat Kolombia, termasuk Cali, Pereira, Quibdo, dan Manizales.

Getarannya bahkan dirasakan hingga negara tetangga, Ekuador dan Panama.

Di Cali, kota terbesar ketiga di Kolombia, warga dan tim penyelamat menyisir reruntuhan bangunan untuk mencari korban yang kemungkinan masih hidup.

Potongan beton dan puing bangunan dipindahkan secara bergantian oleh barisan panjang relawan. Di tengah proses pencarian itu, sejumlah warga masih menunggu kabar mengenai anggota keluarga mereka.

Data pemerintah daerah menunjukkan sedikitnya 40 orang meninggal dunia di wilayah Risaralda, tempat Kota Pereira berada. Sebanyak 27 korban lainnya tercatat di Valle del Cauca, wilayah yang mencakup Cali. Tiga dari korban di wilayah tersebut merupakan anak-anak.