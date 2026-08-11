Usai 3 Tahun Vakum Akibat Perang, Piala Seribu Syuhada Tandai Kembalinya Sepak Bola Palestina

Jibril Rajoub umumkan kembalinya kompetisi sepak bola di Palestina. (@palestine.fa1/Instagram)
JawaPos.com - Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) akan kembali menggelar kompetisi sepak bola pada September 2026 setelah aktivitas olahraga di Palestina terhenti hampir tiga tahun akibat serangan Israel di Gaza.
Presiden PFA Jibril Rajoub mengumumkan kompetisi akan kembali dimulai pada 4 September. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Ramallah pada Senin (10/8).
“Kami mengumumkan dimulainya kembali kegiatan olahraga dan liga asosiasi sepak bola pada 4 September,” kata Rajoub dikutip dari Al Jazeera.
Perang yang kembali pecah pada 7 Oktober 2023 telah melumpuhkan aktivitas olahraga di Palestina, termasuk menghentikan seluruh gelaran kompetisi sepak bola profesional.
Sebagai penanda kembalinya kompetisi, PFA menetapkan turnamen pertama dengan nama Piala Seribu Syuhada. Nama itu digunakan untuk mengenang 1.014 atlet Palestina yang tewas selama perang.
Lebih dari 200 klub akan ambil bagian dalam turnamen. Peserta berasal dari tiga wilayah, yakni 146 klub dari Tepi Barat yang diduduki Israel, 44 klub dari Gaza, serta 36 klub dari kamp pengungsi Palestina di Lebanon.
Rajoub mengatakan perang telah menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi masyarakat Palestina dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan olahraga.
“Perang menciptakan kondisi sulit bagi seluruh rakyat Palestina yang menyebabkan penghentian kompetisi dan aktivitas kami,” ujar Rajoub.
Meskipun demikian, Rajoub menegaskan kondisi itu tidak menghilangkan semangat masyarakat Palestina untuk mempertahankan identitas dan kehidupan mereka melalui olahraga.
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