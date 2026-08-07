Matteo Ruggeri Masuk Daftar Prioritas Aston Villa Untuk Memperkuat Posisi Bek Kiri

Matteo Ruggeri (Instagram @ruggerimatteo_)
JawaPos.com – Aston Villa menjadikan bek Atlético Madrid, Matteo Ruggeri, sebagai salah satu kandidat utama untuk memperkuat posisi bek kiri pada bursa transfer musim panas ini.
Dilansir dari laman The Athletic pada Kamis (6/8), Langkah tersebut dilakukan setelah Lucas Digne dikabarkan akan bergabung dengan Paris Saint-Germain.
Digne disebut akan pindah dengan nilai transfer sebesar EUR 8 juta atau sekitar Rp176 miliar.
Manajemen Aston Villa tengah mencari bek kiri yang memiliki postur fisik kuat untuk bersaing dengan Ian Maatsen di musim mendatang.
Matteo Ruggeri dinilai memenuhi kebutuhan tersebut karena memiliki tinggi badan 188 sentimeter dan pengalaman bermain di level tertinggi.
Pihak klub juga dilaporkan telah mengadakan pembicaraan awal sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap pemain asal Italia tersebut.
Ruggeri tampil sebanyak 47 pertandingan bersama Atlético Madrid pada musim lalu dan berhasil mencatatkan tujuh assist.
Bek berusia 24 tahun itu bergabung dengan Atlético Madrid dari Atalanta pada musim panas lalu dengan kontrak berdurasi lima tahun.
Performa konsistennya membuat Aston Villa semakin serius mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya.
Selain Ruggeri, Aston Villa juga memantau bek AC Milan, Pervis Estupiñán, sebagai alternatif untuk memperkuat sektor kiri pertahanan. Meski demikian, Ruggeri tetap menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar prioritas klub menjelang penutupan bursa transfer.
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