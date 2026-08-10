PSG Resmikan Transfer Lucas Digne dari Aston Villa

Lucas Digne resmi menjadi bagian dari tim PSG. (Instagram PSG)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis, Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026.
"Bek berusia 33 tahun itu kembali ke klub yang pernah dibelanya pada periode 2013 hingga 2015," demikian pernyataan PSG lewat situs klub pada Senin.
Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat bisa kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya sangat terhormat bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya tidak sabar untuk memulai babak baru dan memberikan seluruh pengalaman saya untuk tim," lanjutnya.
Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique, yang kini menjadi pelatih PSG.m
Digne kemudian melanjutkan karier di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa empat tahun kemudian.
Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Europa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.
Di level internasional, Digne telah mencatatkan 64 penampilan bersama timnas Prancis. Ia juga menjadi pilihan utama di posisi bek kiri Les Bleus sepanjang Piala Dunia 2026.
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