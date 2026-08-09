Empat Bek Tengah yang Bisa Didatangkan Liverpool Musim Panas Ini

JawaPos.com - Liverpool memasuki fase akhir bursa transfer musim panas dengan satu persoalan yang semakin sulit disembunyikan: lini belakang mereka membutuhkan tambahan bek tengah.

Di tengah persiapan menyambut musim baru, posisi tersebut menjadi salah satu perhatian paling mendesak. Saat ini, Virgil van Dijk masih menjadi sosok senior yang paling siap diandalkan. Namun, mengandalkan satu bek elite untuk mengatasi masalah di lini belakang jelas bukan solusi jangka panjang.

Van Dijk memang masih memiliki otoritas, ketenangan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengorganisasi pertahanan. Liverpool juga terlihat jauh lebih solid ketika sang kapten berada di lapangan.

Tetapi musim yang panjang membutuhkan lebih dari satu pemain untuk menjaga kualitas lini belakang. Cedera, skorsing, rotasi, dan jadwal padat bisa dengan cepat menguji kedalaman skuad.

Karena itu, desakan agar Liverpool bergerak di pasar transfer semakin masuk akal.

Kabar Fabrizio Romano membuat posisi bek tengah kembali disorot Sedikit angin segar datang setelah Fabrizio Romano memberikan perkembangan mengenai kemungkinan Liverpool merekrut bek tengah tambahan.

Melansir Anfield Index, Romano mengatakan pada hari Jumat, “Yang saya dengar adalah Liverpool mungkin mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah di minggu-minggu terakhir jendela transfer ini, karena Liverpool bisa menambah satu pemain lagi di posisi itu.”

Ia kemudian menambahkan, “Itu bukan sesuatu yang harus kita kesampingkan. Lebih dari bek kanan saat ini, saya akan lebih memperhatikan posisi bek tengah.”