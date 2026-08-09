José Mourinho Ungkap Pernyataan Terkait Perpanjangan Kontrak Vinicius Jr dengan Real Madrid

Jose Mourinho (Bein Sports)
JawaPos.com – José Mourinho menyambut positif keputusan Vinícius Júnior memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga 2032.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (9/8), Pelatih asal Portugal itu menilai perpanjangan kontrak tersebut menjadi kabar baik bagi Vinícius sekaligus seluruh klub setelah sebelumnya muncul spekulasi mengenai masa depan pemain asal Brasil tersebut.
Mourinho menyampaikan pandangannya setelah Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Ferencváros dalam pertandingan pramusim di Budapest.
Mourinho menilai Vinícius belum berada dalam kondisi fisik terbaik karena baru menjalani sejumlah sesi latihan setelah kembali dari liburan. Oleh karena itu, ia tidak ingin memberikan tuntutan berlebihan kepada pemain berusia 26 tahun tersebut untuk langsung menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan.
Mourinho berharap kondisi Vinícius meningkat secara bertahap sehingga sang pemain dapat kembali menampilkan kecepatan dan kemampuan mencetak gol dalam pertandingan pramusim berikutnya.
Perpanjangan kontrak hingga 2032 membuat Vinícius kembali menjadi salah satu bagian penting dalam proyek Real Madrid di bawah Mourinho.
Pemain tersebut baru mendapatkan menit bermain pertamanya pada pramusim setelah masuk pada babak kedua bersama Bernardo Silva, yang juga baru tampil setelah bergabung dengan persiapan tim lebih lambat.
Mourinho menilai kedua pemain tersebut masih membutuhkan waktu untuk mencapai kebugaran terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.
Selain Vinícius, Mourinho juga memberikan kesempatan kepada Bernardo Silva untuk tampil dalam beberapa posisi di lini tengah. Sementara itu, Real Madrid mengamankan kemenangan melalui gol Mario Rivas dan Carlos Espí sebelum Kenan Kodro memperkecil ketertinggalan Ferencváros.
Mourinho masih harus menunggu kembalinya sejumlah pemain seperti Rodrygo, Éder Militão, dan Ferland Mendy yang membutuhkan waktu beberapa pekan sebelum kembali bermain.
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