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Andre Rizal Hanafi
Senin, 10 Agustus 2026 | 04.08 WIB

Mason Mount Ditarik Keluar Saat Lawan PSG, Carrick Ungkap Kondisinya

Mason Mount. (Oli SCARFF/AFP) - Image

Mason Mount. (Oli SCARFF/AFP)

JawaPos.com - Manchester United mendapat kabar mengenai kondisi Mason Mount setelah sang gelandang harus meninggalkan lapangan lebih awal saat menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) dalam pertandingan pramusim.

Manchester United bermain imbang 1-1 melawan PSG di Gothenburg, Swedia, Sabtu (8/8/2026). Dalam pertandingan tersebut, Mount hanya berada di lapangan selama sekitar 20 menit sebelum digantikan.

Situasi tersebut sempat membuat pendukung Manchester United khawatir. Apalagi, Mount memiliki catatan cedera yang cukup mengganggu sejak bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah itu dari Chelsea.

Namun, Michael Carrick memastikan kondisi Mount tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Pelatih Manchester United tersebut menjelaskan bahwa keputusan menarik Mount keluar dilakukan sebagai tindakan pencegahan.

“Dia terkena tendangan. Kami hanya ingin berhati-hati dan menjaganya, Kami sejauh ini cukup beruntung dengan cedera, jadi kami ingin berhati-hati,” kata Carrick.

Mount sendiri kemudian terlihat bisa berjalan dengan cukup baik ketika meninggalkan stadion dan menuju bus tim. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi Manchester United yang sedang mempersiapkan diri menghadapi musim 2026/27.

Sejak didatangkan dari Chelsea, perjalanan Mount bersama Manchester United memang belum berjalan sesuai harapan.

Dalam tiga tahun, pemain berusia 27 tahun itu baru mencatatkan 72 penampilan untuk klub.
Artinya, Mount rata-rata hanya tampil sekitar 24 pertandingan dalam setiap musimnya.

Masalah kebugaran menjadi salah satu faktor yang membuat kontribusinya belum maksimal.
Pada pramusim kali ini, Carrick juga mencoba peran baru untuk Mount.

Editor: Banu Adikara
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