Lucas Digne Kembali ke PSG, Tak Sabar Reuni dengan Marquinhos

Lucas Digne resmi kembali ke PSG dengan kontrak hingga 2029. Ia tak sabar bertemu Marquinhos dan memulai babak baru di Paris. (Dok. PSG)
JawaPos.com - Sepuluh tahun setelah meninggalkan Paris Saint-Germain, Lucas Digne kembali dengan pengalaman panjang di level elite Eropa. Bek 33 tahun itu langsung menyebut Marquinhos dan Luis Enrique sebagai sosok yang membuatnya merasa seperti kembali ke rumah.
Bek timnas Prancis itu menandatangani kontrak hingga Juni 2029 dan langsung mengungkapkan antusiasmenya untuk kembali bekerja sama dengan Marquinhos.
Kepulangan Digne bukan sekadar reuni dengan klub yang pernah dibelanya. Pemain 33 tahun itu melihat PSG telah berubah drastis sejak periode pertamanya pada 2013, terutama setelah klub berkembang menjadi salah satu kekuatan utama Eropa.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, dan pelatih Luis Enrique. Ini adalah bukti kepercayaan yang luar biasa dan saya senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan. Klub ini telah berubah, telah mencapai level yang berbeda. Sungguh luar biasa bisa kembali ke sini! Campus? Semuanya sudah siap untuk tampil di level tertinggi," kata Lucas Digne yang dikutip laman resmi PSG, Senin (10/8).
Digne datang ke PSG untuk pertama kali pada 2013 setelah direkrut dari Lille. Dua musim berada di Paris memberinya pengalaman bermain bersama sejumlah nama besar, termasuk Zlatan Ibrahimovic dan Thiago Silva.
"Itu adalah pelajaran tentang sepak bola tingkat atas dan keunggulan. Itu membentuk saya sebagai pemain dan sebagai seorang pria, saya belajar banyak bermain bersama pemain seperti Zlatan Ibrahimovic dan Thiago Silva, dan saya memenangkan banyak trofi. Itu adalah kisah yang luar biasa, dan itu harus berlanjut. Saya tidak sabar untuk mengenal skuad yang telah memenangkan dua Liga Champions!" ujar Digne.
Salah satu sosok yang paling ingin ditemuinya kembali adalah Marquinhos. Keduanya bergabung dengan PSG pada periode yang sama pada 2013, tetapi perjalanan karier Marquinhos kemudian membawanya menjadi kapten klub.
"Ya, tentu saja, semuanya jadi jauh lebih mudah jika Anda mengenal orang-orang. Saya tidak sabar untuk bertemu Marquinhos lagi. Kami menandatangani kontrak di sini pada waktu yang sama, dan sekarang dia menjadi kapten dan telah menjalani perjalanan yang luar biasa, itu fantastis untuknya!" jelas Digne.
Digne juga tidak asing dengan Luis Enrique. Keduanya pernah bekerja sama ketika Digne membela Barcelona, sehingga pertemuan kembali dengan sang pelatih menjadi bagian lain dari kepulangannya ke Paris.
"Saya mengenal Luis Enrique dari Barcelona, kami memiliki pengalaman yang sangat baik bersama. Saya berharap dapat bertemu kembali dengan rekan-rekan setim saya di timnas Prancis, tetapi juga orang-orang lain yang saya kenal selama masa tugas pertama saya di sini, seperti petugas perlengkapan. Ini sangat menyenangkan dan Anda akan merasa seperti di rumah dengan sangat cepat," pungkas Digne.
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