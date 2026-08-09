Temani Lionel Messi Menjemput Mimpi ke Barcelona, Jorge Messi Meninggal Dunia di Usia 68 Tahun

JawaPos.com - Jorge Messi, ayah sekaligus sosok penting dalam perjalanan karier Lionel Messi, meninggal dunia pada Sabtu (8/8/2026) di Rosario, Argentina, dalam usia 68 tahun. Ia meninggal setelah menjalani perawatan medis dalam beberapa waktu terakhir akibat masalah kesehatan yang tidak pernah diungkap kepada publik.

Kepergian Jorge menutup perjalanan panjang seorang ayah yang berada di belakang sejumlah keputusan terbesar dalam karier Lionel Messi. Dari Rosario hingga Barcelona, ia mendampingi putranya melewati masa sulit sebelum Lionel menjelma menjadi salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola.

Jorge Messi dan Perjalanan Panjang Bersama Lionel Messi Jorge bukan sekadar ayah bagi Lionel Messi. Ia juga menjadi figur penting yang mendampingi, mengelola, dan memberikan dukungan dalam perjalanan profesional putranya.

Newell's Old Boys, klub tempat Jorge pernah bermain di level junior, mengenangnya sebagai sosok yang mendukung perjalanan Lionel bersama istrinya, Celia Cuccittini.

Jorge meninggalkan Celia serta empat anak mereka, yakni Lionel, Rodrigo, Matías, dan María Sol.

Sebelum fokus mendampingi karier putranya, Jorge bekerja sebagai teknisi kimia dan buruh baja. Ia juga pernah bermain sebagai gelandang hingga level junior Newell's Old Boys sebelum meninggalkan sepak bola untuk menjalani wajib militer di Argentina.

Kecintaannya terhadap sepak bola kemudian kembali terlihat ketika ia memainkan peran besar dalam perjalanan Lionel. Jorge menjadi agen sekaligus terlibat dalam pengelolaan berbagai urusan profesional dan bisnis putranya.

Pengaruh tersebut terlihat sejak Lionel masih muda. Jorge mendukung keputusan besar untuk meninggalkan Rosario dan membawa putranya mengejar peluang di Eropa.

Jorge Antar Lionel Messi ke Barcelona Salah satu keputusan paling menentukan terjadi ketika Jorge membawa Lionel yang masih muda ke Barcelona pada awal 2000-an untuk menjalani trial.