Enzo Maresca Minta Manchester City Cari Pengganti Rodri, Gelandang Chelsea Jadi Incaran

Rodri (Bein Sports)
JawaPos.com - Manchester City mulai bergerak untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Rodri. Gelandang asal Spanyol itu masih memiliki kontrak hingga musim panas 2027, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium.
Situasi tersebut membuat City mulai mencari alternatif di lini tengah. Salah satu nama yang mencuat adalah gelandang Chelsea, Enzo Fernandez.
Melansir Sportbible, manajer Manchester City Enzo Maresca tertarik untuk kembali bekerja sama dengan Fernandez. Keduanya sudah memiliki hubungan dekat ketika Maresca masih menangani Chelsea.
Maresca dan Fernandez pernah meraih trofi Conference League serta Piala Dunia Antarklub pada 2025. Sang pelatih juga dianggap memiliki peran penting dalam perkembangan pemain Argentina tersebut.
Chelsea diyakini tidak akan melepas Fernandez dengan harga murah. The Blues disebut memasang banderol sekitar £120 juta untuk gelandang berusia 25 tahun tersebut.
Harga itu tidak mengherankan jika melihat kontribusinya musim lalu. Fernandez mencetak 16 gol dan memberikan sembilan assist untuk Chelsea.
Manchester City sendiri baru saja mengeluarkan dana besar untuk memperkuat lini tengah. Mereka mendatangkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer sekitar £116 juta.
Jika benar-benar mengejar Fernandez, City berpotensi kembali memecahkan rekor transfer mereka.
Selain Fernandez, City juga dikaitkan dengan gelandang Lille, Ayyoub Bouaddi. Pemain berusia 18 tahun tersebut disebut dihargai sekitar £86 juta oleh klub Prancis itu.
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