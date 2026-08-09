Xabi Alonso Senang dengan Penampilan Chelsea saat Hancurkan AC Milan

Pelatih Xabi Alonso puji performa tim Chelsea saat menang 3-0 atas AC Milan di Jakarta. (ig @cfcnewspage)
JawaPos.com - Chelsea menunjukkan performa meyakinkan dalam tur pramusim mereka. Menghadapi AC Milan di Jakarta, The Blues asuhan Xabi Alonso tampil dominan dan menang telak 3-0.
Joao Pedro menjadi bintang dengan mencetak dua gol, masing-masing tepat sebelum dan sesudah babak pertama. Moises Caicedo kemudian melengkapi pesta gol Chelsea lewat tendangan voli spektakuler.
Dominasi Chelsea bahkan membuat skor berpotensi lebih besar. Milan sempat diselamatkan oleh tiang gawang dan sejumlah penyelamatan penting dari Lorenzo Torriani.
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Hasil tersebut tetap perlu dilihat dalam konteks pramusim. Ruben Amorim melakukan rotasi pada sejumlah pemain inti, sementara Milan juga belum meraih kemenangan dalam rangkaian pertandingan persiapan mereka.
Namun, bagi Xabi Alonso, performa Chelsea merupakan sinyal yang sangat positif.
Melansir Sempre Milan, Xabi Alonso tidak ragu memberikan pujian tinggi kepada anak asuhnya.
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“Itu pertandingan yang hebat, penampilan yang sempurna dari semua pemain. Kami tahu kami sedang beradaptasi dengan banyak keadaan selama tur ini, tetapi itu adalah penampilan yang sempurna di stadion yang hebat dengan lapangan yang indah," ujar Xabi Alonso.
Salah satu hal menarik dari pertandingan tersebut adalah penggunaan formasi dengan tiga bek. Chelsea terlihat nyaman ketika menggunakan struktur tersebut, tetapi Alonso belum ingin menganggapnya sebagai sistem permanen.
Menurut dia, yang lebih penting bukanlah angka atau bentuk formasi, melainkan prinsip permainan yang diterapkan para pemain.
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