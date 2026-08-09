Xabi Alonso Ingin Chelsea Bajak Martin Zubimendi dari Arsenal

Mikel Arteta menjelaskan keputusan tak biasa memasukkan Martin Zubimendi usai Ben White cedera saat Arsenal menghadapi West Ham United. (Instagram/@martin_zubimendi)
JawaPos.com - Kedatangan Bruno Guimaraes ke Arsenal ternyata bisa membawa efek domino di bursa transfer. Martin Zubimendi, yang baru semusim memperkuat The Gunners, kini dikabarkan menjadi incaran Chelsea atas permintaan Xabi Alonso.
Arsenal menyelesaikan transfer Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai sekitar £75 juta. Kedatangan gelandang Brasil tersebut membuat persaingan di lini tengah Arsenal semakin ketat, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Zubimendi.
Zubimendi sebenarnya mengawali kariernya di Arsenal dengan cukup menjanjikan setelah didatangkan dari Real Sociedad dengan harga £60 juta pada musim panas lalu. Namun, performanya menurun menjelang akhir musim.
Ia kehilangan tempat di tim utama pada paruh kedua musim dan bahkan tidak menjadi pilihan utama ketika Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions.
Kini, situasinya semakin rumit setelah Guimaraes tiba di London Utara.
Melansir Metro Sport, Zubimendi berada dalam 'situasi genting'. Masa depannya di Arsenal disebut jauh dari 'pasti'.
Kondisi tersebut menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk Real Madrid dan Chelsea. Los Blancos kembali mempertimbangkan kemungkinan merekrut gelandang Spanyol tersebut setelah sebelumnya gagal mendapatkan jasanya 12 bulan lalu.
Namun, Chelsea juga disebut sangat serius. Laporan tersebut mengklaim Xabi Alonso 'mendesak' Chelsea untuk membawa Zubimendi ke Stamford Bridge. Bagi Alonso, sang gelandang bukanlah sosok asing.
Keduanya pernah bekerja sama di Real Sociedad. Alonso bahkan sempat mencoba mendatangkan Zubimendi ketika dirinya menangani Real Madrid.
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