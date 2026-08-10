Sevilla Selangkah Lagi Datangkan Robbie Ure, Striker Muda Skotlandia yang Tajam di Liga Swedia

JawaPos.com - Sevilla semakin dekat mendapatkan striker muda Skotlandia Robbie Ure dari klub Swedia IK Sirius. Penampilan tajam Ure sepanjang musim membuat klub La Liga itu tertarik membawanya ke Spanyol.

Sevilla tinggal selangkah lagi merampungkan transfer Robbie Ure dari IK Sirius. Striker berusia 22 tahun tersebut dikabarkan segera menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub asal Andalusia itu.

Transfer Robbie Ure diperkirakan bernilai 9,2 juta euro atau sekitar Rp 159 miliar.

Dari jumlah tersebut, Sevilla akan membayar 6,5 juta euro atau sekitar Rp 112 miliar sebagai biaya awal. Sisanya akan bergantung pada sejumlah bonus dan klausul tambahan dalam kesepakatan transfer.

Ure dijadwalkan menjalani tes medis pada Senin. Jika seluruh proses berjalan tanpa kendala, pemain asal Skotlandia itu akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun bersama Sevilla.

Kepindahan tersebut menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Ure. Setelah kesulitan mendapatkan tempat di tim utama pada awal kariernya, ia berhasil menunjukkan ketajamannya ketika bermain di Swedia.

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Musim ini menjadi periode yang sangat produktif bagi Ure. Dia telah mencetak 20 gol dan menyumbangkan tiga assist dalam 20 pertandingan di semua kompetisi.

Catatan tersebut membuat namanya mulai menjadi incaran sejumlah klub Eropa.