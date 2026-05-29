Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Jumat, 29 Mei 2026 | 12.57 WIB

Proses Akuisisi Sevilla FC oleh Sergio Ramos Mandek Jelang Deadline, Proposal Baru Dinilai Meragukan

Bek legendaris Spanyol Sergio Ramos terancam gagal akuisisi Sevilla FC. (@SergioRamos/X). - Image

Bek legendaris Spanyol Sergio Ramos terancam gagal akuisisi Sevilla FC. (@SergioRamos/X).

JawaPos.com - Proses akuisisi klub Liga Spanyol Sevilla FC oleh konsorsium yang dipimpin legenda sepak bola Sergio Ramos dilaporkan mengalami kebuntuan dan berpotensi batal. Perbedaan pandangan antara pihak pembeli dan penjual menjadi penyebab utama runtuhnya negosiasi yang sebelumnya sempat mencapai kesepakatan awal.

Pada 12 Mei, konsorsium yang dipimpin Sergio Ramos disebut telah mencapai kesepakatan prinsip untuk membeli klub La Liga Sevilla dengan nilai sekitar EUR 444 juta (sekitar Rp 9,2 triliun). Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pembicaraan tidak berlanjut setelah muncul ketidaksepakatan terkait struktur dan ketentuan transaksi.

Dilansir dari The Athletic, negosiasi Sevilla saat ini dianggap telah berakhir. Sementara itu, pihak yang dekat dengan Sergio Ramos meninggalkan pertemuan terakhir dengan kesan bahwa kesepakatan akan sulit tercapai, meski mereka masih menunggu konfirmasi resmi sebelum batas waktu eksklusivitas pada 31 Mei.

Dalam dua pekan terakhir, kedua pihak telah menggelar sejumlah pertemuan intensif. Pada pertemuan terbaru yang berlangsung pada Rabu (27/5), tim Sergio Ramos mengajukan proposal baru dengan perubahan signifikan dari kesepakatan awal.

Dalam skema baru itu, Ramos bersama perusahaan investasi Five Eleven dan investor asal Meksiko mengusulkan pembelian saham secara bertahap dengan kontribusi dana lebih besar melalui peningkatan modal. Proposal itu menawarkan pembayaran awal yang lebih kecil, tetapi dengan nilai ekuitas yang lebih tinggi secara keseluruhan.

Sebelumnya, konsorsium Ramos direncanakan mengakuisisi 85 persen saham Sevilla senilai EUR 275 juta (sekitar Rp 5,7 triliun), sekaligus mengambil alih utang sebesar EUR 85 juta (sekitar Rp 1,7 triliun) dan berkomitmen menambah modal sebesar EUR 80 juta (sekitar Rp 1,6 triliun).

Namun dalam proposal baru, mereka hanya menawarkan EUR 100 juta (sekitar Rp 2 triliun) untuk 18 persen saham sebagai tahap awal. Skema itu akan membuat sebagian besar pemegang saham lainnya yang berjumlah sekitar 54.000 saham, tidak terlibat langsung dalam transaksi.

Selanjutnya, konsorsium berencana meningkatkan kepemilikan menjadi 60 persen melalui suntikan modal bertahap, dimulai dari EUR 120 juta (sekitar Rp 2,4 triliun) untuk mencapai 42 persen saham dan posisi kendali klub, sebelum melanjutkan peningkatan berikutnya.

Menurut sumber dari pihak Ramos, total nilai proposal baru mencapai EUR 335 juta (sekitar Rp 6,9 triliun), terdiri atas EUR 120 juta (sekitar Rp 2,4 triliun) peningkatan modal, EUR 133 juta (sekitar Rp 2,7 triliun) pembayaran langsung kepada pemegang saham, serta EUR 82 juta (sekitar Rp 1,7 triliun) pembayaran tertunda. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Unai Emery Merajai Liga Europa! Setelah Sevilla FC dan Villarreal FC, Kini Bawa Aston Villa Juara  - Image
Sepak Bola Dunia

Unai Emery Merajai Liga Europa! Setelah Sevilla FC dan Villarreal FC, Kini Bawa Aston Villa Juara 

Jumat, 22 Mei 2026 | 23.32 WIB

Prediksi Sevilla vs Real Madrid: Tuan Rumah Kejar Tiket Eropa, Los Blancos Datang dengan Tekanan Besar - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Sevilla vs Real Madrid: Tuan Rumah Kejar Tiket Eropa, Los Blancos Datang dengan Tekanan Besar

Minggu, 17 Mei 2026 | 03.22 WIB

Sergio Ramos Sepakat Akuisisi Sevilla FC Rp 7,9 Triliun, Era Baru Klub Andalusia Dimulai? - Image
Sepak Bola Dunia

Sergio Ramos Sepakat Akuisisi Sevilla FC Rp 7,9 Triliun, Era Baru Klub Andalusia Dimulai?

Rabu, 13 Mei 2026 | 14.42 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore