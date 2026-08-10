Manchester United Serius Kejar Louis Page, Gelandang Muda Leicester Masuk Radar Klub Besar Inggris

Manchester United kejar gelandang muda Leicester City Louis Page. (Istimewa)
JawaPos.com - Manchester United mulai bergerak untuk mendapatkan Louis Page, gelandang muda Leicester City yang tengah menarik perhatian sejumlah klub besar Inggris.
Manchester United kembali menunjukkan keseriusan memburu talenta muda. Kali ini, klub berjuluk Setan Merah tersebut dikabarkan tengah mengupayakan transfer gelandang Leicester City Louis Page.
Louis Page baru berusia 18 tahun, tetapi sudah memiliki pengalaman bermain di level senior. Dia mencatatkan 21 penampilan bersama tim utama Leicester City.
Menurut laporan BBC, pembicaraan antara Manchester United dan Leicester mengenai kemungkinan transfer Page masih berlangsung.
Belum ada kesepakatan yang tercapai, tetapi United disebut sedang berusaha mencari jalan untuk membawa sang pemain ke Old Trafford.
Ketertarikan terhadap Page sebenarnya bukan hanya datang dari Manchester United. Arsenal dan Aston Villa juga disebut memantau perkembangan pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut.
Persaingan mendapatkan Page pun berpotensi semakin menarik karena sang pemain dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di luar kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Meski masih sangat muda, Page sudah mendapat kesempatan untuk merasakan atmosfer sepak bola senior.
Dia tampil dalam 21 pertandingan bersama Leicester, termasuk lima kali menjadi starter pada musim lalu.
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