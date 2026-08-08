James Trafford Resmi Perkuat Leeds United Setelah Transfer Rekor Klub dari Manchester City

JawaPos.com – Leeds United resmi menyelesaikan transfer James Trafford dari Manchester City dengan nilai yang memecahkan rekor klub.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Kiper berusia 23 tahun tersebut didatangkan dengan biaya sekitar EUR 40 juta atau setara Rp904 miliar, sekaligus menandai transfer termahal dalam sejarah Leeds United.

Trafford menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang membuatnya terikat dengan Leeds hingga Juni 2031.

Nilai transfer Trafford melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Georginio Rutter ketika didatangkan Leeds dari Hoffenheim dengan biaya EUR 35,5 juta atau sekitar Rp804 miliar pada Januari 2023.

Kesepakatan tersebut juga menjadi rekor transfer untuk seorang kiper asal Inggris. Kehadiran Trafford diharapkan dapat memperkuat lini belakang Leeds menjelang musim 2026/27.

Trafford sebelumnya memperkuat Manchester City setelah bergabung dengan klub tersebut pada musim panas lalu. Ia mencatatkan 17 penampilan di seluruh kompetisi pada musim 2025/26, termasuk tampil sepanjang perjalanan City dalam meraih gelar Piala EFL dan Piala FA, tetapi hanya empat kali bermain di Liga Premier.

Trafford mencatatkan delapan nirbobol, kebobolan 13 gol dari 53 tembakan tepat sasaran, serta melakukan 40 penyelamatan selama membela City.

Leeds menjadikan perekrutan kiper sebagai salah satu prioritas setelah Karl Darlow meninggalkan klub dan Lucas Perri kehilangan tempat di bawah asuhan Daniel Farke.

Kedatangan Trafford berpotensi membuka jalan bagi Perri untuk bergabung dengan Torino sebagai pemain pinjaman pada musim 2026/27 dengan opsi pembelian.