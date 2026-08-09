Manchester United Tahan Imbang PSG 1-1 Lewat Gol Bryan Mbeumo dalam Laga Pramusim

JawaPos.com – Manchester United bermain imbang 1-1 melawan juara bertahan Eropa, Paris Saint-Germain, dalam pertandingan persahabatan pramusim di Gothenburg.

Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (9/8), PSG membuka keunggulan melalui Ibrahim Mbaye ketika pertandingan baru berjalan dua menit setelah memanfaatkan serangan cepat dari tim asal Prancis tersebut.

Manchester United kemudian merespons tekanan lawan dan secara perlahan mulai mengembangkan permainan untuk mencari gol penyama kedudukan.

Bryan Mbeumo menjadi pemain yang paling menonjol dalam serangan Manchester United dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya.

Penyerang tersebut akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-32 setelah menerima umpan dari Amad Diallo sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang tidak mampu dihentikan Matvey Safonov.

Gol tersebut membuat Manchester United semakin percaya diri dan terus memberikan tekanan hingga akhir babak pertama.

Memasuki babak kedua, tempo permainan menurun, tetapi Mbeumo kembali hampir membawa Manchester United berbalik unggul melalui tembakan melengkung ke sudut atas gawang. Safonov melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut.

Sementara Manchester United juga memberikan kesempatan debut kepada Youri Tielemans yang baru bergabung pada musim panas. Di sisi lain, PSG memasukkan sejumlah pemain andalan, termasuk Marquinhos, Vitinha, Nuno Mendes, dan João Neves, tetapi gagal menciptakan gol tambahan.

Manchester United juga menghadapi masalah cedera setelah Mason Mount ditarik keluar pada menit ke-20 dan digantikan Tyler Fletcher. Kiper Tom Heaton kemudian mengalami cedera pada menit ke-49 sehingga Dermot Mee harus masuk menggantikannya karena tidak tersedia kiper senior lainnya.