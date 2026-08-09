Real Madrid Kalahkan Ferencváros 2-1 dalam Laga Pramusim di Budapest

Real Madrid Kalahkan Ferencváros dalam laga pramusim 2026/27 (Real Madrid)
JawaPos.com – Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Ferencváros dalam pertandingan pramusim kedua yang berlangsung di Stadion Ferencváros, Budapest.
Dilansir dari laman resmi Real Madrid pada Minggu (9/8), Los Blancos tampil dominan sejak awal pertandingan meskipun Ferencváros berada dalam tahap persiapan yang lebih maju.
Arda Güler menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam mengatur permainan Madrid dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.
Madrid akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-41 melalui Mario Rivas yang mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan silang Ciria dari sisi kanan. Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum setelah Real Madrid mampu mempertahankan penguasaan bola dan meredam serangan tuan rumah.
Pada awal babak kedua, Madrid memperbesar keunggulan menjadi 2-0 melalui Carlos Espí setelah memanfaatkan kombinasi apik antara Güler dan Federico Valverde.
Ferencváros tidak menyerah dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-56 melalui sundulan Kodro yang memanfaatkan kelengahan pertahanan Real Madrid. Tim tuan rumah kemudian meningkatkan tekanan dengan mengandalkan sejumlah pemain yang lebih segar untuk mencari gol penyeimbang.
Namun, Madrid mampu menunjukkan ketenangan dan menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.
Kemenangan tersebut membuat Real Madrid tetap tidak terkalahkan dalam rangkaian pertandingan pramusim mereka.
Pelatih asal Portugal itu juga melakukan tujuh pergantian pemain pada awal babak kedua, termasuk memberikan kesempatan debut kepada Bernardo Silva dan menit bermain pertama bagi Vinicius Junior pada pramusim.
Real Madrid selanjutnya akan melanjutkan persiapan menghadapi pertandingan Trofi Teresa Herrera pada Rabu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates