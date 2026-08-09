Real Madrid Kalahkan Ferencváros 2-1 dalam Laga Pramusim di Budapest

JawaPos.com – Real Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Ferencváros dalam pertandingan pramusim kedua yang berlangsung di Stadion Ferencváros, Budapest.

Dilansir dari laman resmi Real Madrid pada Minggu (9/8), Los Blancos tampil dominan sejak awal pertandingan meskipun Ferencváros berada dalam tahap persiapan yang lebih maju.

Arda Güler menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam mengatur permainan Madrid dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Madrid akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-41 melalui Mario Rivas yang mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan silang Ciria dari sisi kanan. Keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum setelah Real Madrid mampu mempertahankan penguasaan bola dan meredam serangan tuan rumah.

Pada awal babak kedua, Madrid memperbesar keunggulan menjadi 2-0 melalui Carlos Espí setelah memanfaatkan kombinasi apik antara Güler dan Federico Valverde.

Ferencváros tidak menyerah dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-56 melalui sundulan Kodro yang memanfaatkan kelengahan pertahanan Real Madrid. Tim tuan rumah kemudian meningkatkan tekanan dengan mengandalkan sejumlah pemain yang lebih segar untuk mencari gol penyeimbang.

Namun, Madrid mampu menunjukkan ketenangan dan menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Kemenangan tersebut membuat Real Madrid tetap tidak terkalahkan dalam rangkaian pertandingan pramusim mereka.

Pelatih asal Portugal itu juga melakukan tujuh pergantian pemain pada awal babak kedua, termasuk memberikan kesempatan debut kepada Bernardo Silva dan menit bermain pertama bagi Vinicius Junior pada pramusim.