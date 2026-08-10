Everton dan Crystal Palace Dekati Kesepakatan Tukar Johnson-McNeil

JawaPos.com - Everton dan Crystal Palace sedang membahas pertukaran dua winger, Brennan Johnson dan Dwight McNeil. Jika tercapai, Johnson akan pindah ke Everton, sedangkan McNeil bergabung dengan Palace.

Everton dan Crystal Palace kini berada dalam pembicaraan untuk mewujudkan pertukaran tersebut. Rencana ini menjadi perkembangan terbaru dari saga McNeil yang sebelumnya nyaris bergabung dengan Palace pada awal tahun.

Kantor berita Inggris BBC menyebutkan, dalam skema yang dibahas McNeil akan meninggalkan Everton dan memperkuat Crystal Palace. Sebaliknya, Johnson bakal menjadi bagian dari skuad Everton untuk menghadapi musim 2026/2027.

Pembicaraan kedua klub masih berlangsung. Laporan terbaru menyebut pertukaran langsung tanpa tambahan biaya sedang didekati kedua pihak, dengan proses medis berpotensi dilakukan dalam waktu dekat.

Bagi McNeil, Palace bukanlah tujuan baru dalam saga transfernya. Pemain berusia 26 tahun itu hampir bergabung dengan The Eagles pada Februari lalu.

Saat itu, Palace telah menyepakati peminjaman McNeil dengan opsi pembelian yang akan berubah menjadi transfer permanen pada musim panas dengan nilai sekitar 20 juta poundsterling.

"Jadi, dalam sepak bola, mengapa kita menganggapnya dapat diterima karena para pemain muda ini mendapatkan banyak uang dan tidak apa-apa untuk mempermainkan kesehatan mental mereka dan itu hanya bagian dari pekerjaan?" tulis BBC.

Proses kepindahan bahkan sudah memasuki tahap tes medis. Namun, dokumen yang dibutuhkan tidak selesai tepat waktu sehingga transfer tersebut akhirnya batal.

Kegagalan itu sempat membuat situasi menjadi tidak nyaman. Pasangan McNeil, Megan Sharpley, bahkan menyampaikan kritik melalui media sosial terkait cara proses transfer tersebut berlangsung.