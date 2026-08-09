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Andre Rizal Hanafi
Senin, 10 Agustus 2026 | 05.23 WIB

Shea Charles Selangkah Lagi ke Fulham, akan Pecahkan Rekor Transfer Pemain Irlandia Utara

Shea Charles. (Istimewa) - Image

Shea Charles. (Istimewa)

JawaPos.com - Fulham semakin dekat mendapatkan pemain baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Klub Premier League tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Southampton untuk transfer Shea Charles dengan nilai yang bisa mencapai 30 juta poundsterling atau sekitar Rp600 miliar.

Kepindahan Charles masih menunggu proses tes medis. Jika tidak ada kendala, gelandang berusia 22 tahun itu akan menandatangani kontrak selama lima tahun bersama Fulham.

Transfer tersebut bakal menjadi catatan penting dalam karier Charles. Nilai kepindahannya membuat sang pemain berpotensi menjadi pesepak bola asal Irlandia Utara dengan harga transfer termahal sepanjang sejarah.

Charles bukan nama asing bagi sepak bola Inggris. Ia merupakan pemain yang mengawali kariernya di akademi Manchester City.

Setelah mendapatkan pengalaman di level profesional, Charles kemudian memperkuat Southampton.

Penampilannya bersama Southampton membuat sejumlah klub tertarik. Leeds United juga sempat memantau situasi sang gelandang. Namun, Charles akhirnya memilih Fulham sebagai klub berikutnya.

Di Fulham, Charles diproyeksikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sasa Lukic. Gelandang tersebut baru saja meninggalkan Craven Cottage dan bergabung dengan Ipswich Town pada pekan lalu.

Kehadiran Charles juga menjadi bagian dari proyek baru Fulham di bawah pelatih Alvaro Arbeloa.

Mantan pemain Real Madrid itu dipercaya menangani klub London tersebut setelah Marco Silva memilih meninggalkan Fulham untuk menjadi pelatih Benfica.

Editor: Banu Adikara
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