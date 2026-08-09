Jose Mourinho Terapkan Tiga Aturan Ketat di Real Madrid

Jose Mourinho terapkan aturan ketat di Real Madrid. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Jose Mourinho tak main-main dalam membangun kembali Real Madrid. Baru kembali ke Santiago Bernabéu, pelatih asal Portugal itu langsung membawa sejumlah aturan baru dan menuntut kedisiplinan tinggi dari seluruh pemain.
Jose Mourinho dipercaya untuk mengembalikan standar tinggi yang selama ini melekat pada Real Madrid, klub ibu kota Spanyol tersebut.
Melansir Sportbible, Mourinho telah menetapkan tiga aturan ketat yang wajib dipatuhi seluruh skuad.
Aturan pertama berkaitan dengan nutrisi. Mourinho ingin memastikan kondisi fisik pemain selalu berada pada level terbaik, dan proses tersebut dimulai dari makanan yang mereka konsumsi setiap hari.
Ahli gizi Real Madrid kini memiliki peran yang lebih besar. Menu harian pemain akan ditentukan secara khusus berdasarkan kebutuhan performa mereka di lapangan.
Dengan begitu, makanan bukan lagi sekadar persoalan selera pribadi. Setiap menu dirancang untuk membantu pemain menjaga kebugaran, energi, serta kesiapan menghadapi tuntutan pertandingan.
Baca Juga:Eks Persebaya Ripal Wahyudi Gabung Dewa United, Siap Jadi Jangkar Lini Tengah Banten Warrior
Mourinho juga memperketat persoalan ketepatan waktu. Pemain Real Madrid diwajibkan hadir di tempat latihan satu jam sebelum sesi dimulai.
Jika terlambat, mereka tidak akan dikenai denda finansial seperti yang lazim diterapkan di sejumlah klub. Hukumannya justru lebih menguras fisik: satu jam latihan sendirian di gym.
Aturan ini menunjukkan bahwa Mourinho ingin membangun budaya disiplin dari hal-hal kecil. Baginya, profesionalisme tidak hanya terlihat ketika pemain berada di lapangan, tetapi juga dari bagaimana mereka mempersiapkan diri sebelum latihan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates