Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.51 WIB

Jose Mourinho Terapkan Tiga Aturan Ketat di Real Madrid

Jose Mourinho terapkan aturan ketat di Real Madrid. (Instagram/@realmadrid) - Image

Jose Mourinho terapkan aturan ketat di Real Madrid. (Instagram/@realmadrid)

JawaPos.com - Jose Mourinho tak main-main dalam membangun kembali Real Madrid. Baru kembali ke Santiago Bernabéu, pelatih asal Portugal itu langsung membawa sejumlah aturan baru dan menuntut kedisiplinan tinggi dari seluruh pemain.

Jose Mourinho dipercaya untuk mengembalikan standar tinggi yang selama ini melekat pada Real Madrid, klub ibu kota Spanyol tersebut.

Melansir Sportbible, Mourinho telah menetapkan tiga aturan ketat yang wajib dipatuhi seluruh skuad.

Pola makan tidak berdasar selera pemain

Aturan pertama berkaitan dengan nutrisi. Mourinho ingin memastikan kondisi fisik pemain selalu berada pada level terbaik, dan proses tersebut dimulai dari makanan yang mereka konsumsi setiap hari.

Ahli gizi Real Madrid kini memiliki peran yang lebih besar. Menu harian pemain akan ditentukan secara khusus berdasarkan kebutuhan performa mereka di lapangan.

Dengan begitu, makanan bukan lagi sekadar persoalan selera pribadi. Setiap menu dirancang untuk membantu pemain menjaga kebugaran, energi, serta kesiapan menghadapi tuntutan pertandingan.

Terlambat latihan, hukumannya masuk gym

Mourinho juga memperketat persoalan ketepatan waktu. Pemain Real Madrid diwajibkan hadir di tempat latihan satu jam sebelum sesi dimulai.

Jika terlambat, mereka tidak akan dikenai denda finansial seperti yang lazim diterapkan di sejumlah klub. Hukumannya justru lebih menguras fisik: satu jam latihan sendirian di gym.

Aturan ini menunjukkan bahwa Mourinho ingin membangun budaya disiplin dari hal-hal kecil. Baginya, profesionalisme tidak hanya terlihat ketika pemain berada di lapangan, tetapi juga dari bagaimana mereka mempersiapkan diri sebelum latihan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Liverpool Mulai Dekati Endrick, Siap Selamatkan Karirnya dari Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool Mulai Dekati Endrick, Siap Selamatkan Karirnya dari Real Madrid

Minggu, 9 Agustus 2026 | 20.18 WIB

Arsenal Alihkan Perhatian ke Target Lain Setelah Vinicius Jr Memilih Bertahan di Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Alihkan Perhatian ke Target Lain Setelah Vinicius Jr Memilih Bertahan di Real Madrid

Minggu, 9 Agustus 2026 | 05.32 WIB

Vinicius Jr. Akhiri Spekulasi Transfer Usai Resmi Perpanjang Kontrak Real Madrid hingga 2032 - Image
Sepak Bola Dunia

Vinicius Jr. Akhiri Spekulasi Transfer Usai Resmi Perpanjang Kontrak Real Madrid hingga 2032

Minggu, 9 Agustus 2026 | 03.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore