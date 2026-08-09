Jose Mourinho Terapkan Tiga Aturan Ketat di Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho tak main-main dalam membangun kembali Real Madrid. Baru kembali ke Santiago Bernabéu, pelatih asal Portugal itu langsung membawa sejumlah aturan baru dan menuntut kedisiplinan tinggi dari seluruh pemain.

Jose Mourinho dipercaya untuk mengembalikan standar tinggi yang selama ini melekat pada Real Madrid, klub ibu kota Spanyol tersebut.

Melansir Sportbible, Mourinho telah menetapkan tiga aturan ketat yang wajib dipatuhi seluruh skuad.

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Pola makan tidak berdasar selera pemain Aturan pertama berkaitan dengan nutrisi. Mourinho ingin memastikan kondisi fisik pemain selalu berada pada level terbaik, dan proses tersebut dimulai dari makanan yang mereka konsumsi setiap hari.

Ahli gizi Real Madrid kini memiliki peran yang lebih besar. Menu harian pemain akan ditentukan secara khusus berdasarkan kebutuhan performa mereka di lapangan.

Dengan begitu, makanan bukan lagi sekadar persoalan selera pribadi. Setiap menu dirancang untuk membantu pemain menjaga kebugaran, energi, serta kesiapan menghadapi tuntutan pertandingan.

Terlambat latihan, hukumannya masuk gym Mourinho juga memperketat persoalan ketepatan waktu. Pemain Real Madrid diwajibkan hadir di tempat latihan satu jam sebelum sesi dimulai.

Jika terlambat, mereka tidak akan dikenai denda finansial seperti yang lazim diterapkan di sejumlah klub. Hukumannya justru lebih menguras fisik: satu jam latihan sendirian di gym.