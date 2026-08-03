Manchester United Jalani Pramusim Gemilang, Bryan Mbeumo Cetak Brace ke Gawang Atletico Madrid

JawaPos.com – Manchester United menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat membalikkan keadaan untuk mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 dalam pertandingan persahabatan pramusim yang digelar di Stockholm, Sabtu.
Bryan Mbeumo menjadi bintang kemenangan Setan Merah lewat dua golnya setelah United sempat tertinggal lebih dulu. Hasil ini menjadi modal positif bagi tim asuhan Michael Carrick dalam mempersiapkan diri menghadapi musim baru.
Melansir ESPN, Atletico Madrid membuka keunggulan ketika umpan silang Arnau Ortiz berbelok masuk ke gawang United dan membuat wakil Inggris itu tertinggal.
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Namun, delapan menit setelah babak kedua dimulai, Manchester United mendapatkan hadiah penalti setelah talenta muda Shea Lacey dijatuhkan di kotak terlarang. Mbeumo yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Penyerang asal Kamerun itu kembali menunjukkan ketajamannya pada menit ke-74 dengan mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan United. Atletico sebenarnya sempat mengancam lewat dua tembakan yang membentur tiang gawang, tetapi skor 2-1 tetap bertahan hingga peluit akhir.
Pertandingan ini juga menjadi momen spesial bagi JJ Gabriel yang baru berusia 15 tahun. Wonderkid yang banyak diperbincangkan itu menjalani debut bersama tim utama Manchester United.
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Usai pertandingan, Mbeumo mengaku puas dengan penampilan tim yang dinilainya menjalankan rencana pertandingan dengan baik.
"Kami memiliki rencana yang jelas sebelum pertandingan, semua orang mematuhinya dan itu membuat pertandingan menjadi sangat menyenangkan."
Ia juga menegaskan bahwa kerja keras selama sesi latihan mulai membuahkan hasil.
"Saya rasa kami bekerja sangat keras selama latihan untuk pertandingan-pertandingan seperti ini. Tujuan utamanya adalah siap untuk dimulainya musim. Semua orang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa."
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Sementara itu, Michael Carrick melihat banyak perkembangan positif dari timnya, meski mengakui masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan sebelum kompetisi resmi dimulai.
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