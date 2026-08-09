Manchester City Tolak Tawaran Proposal Barcelona untuk Rodri Karena Kendala Finansial

JawaPos.com – Manchester City menolak tawaran awal Barcelona untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol, Rodri Hernández, pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (9/8), Barcelona dilaporkan menawarkan biaya transfer sebesar EUR 45 juta atau sekitar Rp855 miliar, ditambah bonus performa senilai EUR 15 juta atau sekitar Rp285 miliar.

Namun, Manchester City menilai tawaran tersebut masih berada di bawah harga yang ditetapkan dan tidak bersedia melepas Rodri dengan nilai kurang dari EUR 65 juta atau sekitar Rp1,24 triliun.

Manchester City diketahui akan tetap mempertahankan harga jual EUR 65 juta atau sekitar Rp1,24 triliun karena menilai angka tersebut sesuai dengan kualitas dan status Rodri sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia.

Sementara itu, Barcelona harus mempertimbangkan apakah akan meningkatkan tawaran atau mempertahankan proposal awal yang berisiko membuat proses transfer berlangsung lebih lama.

Di tengah perbedaan nilai transfer tersebut, Rodri dilaporkan telah menentukan Barcelona sebagai klub tujuan pilihannya.

Gelandang berusia 30 tahun itu kini menunggu kedua klub mencapai kesepakatan agar kepindahannya dapat terealisasi. Minat Real Madrid terhadap Rodri juga disebut mulai meredup sehingga Barcelona menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Rodri dinilai dapat menjadi tambahan penting bagi Barcelona karena kemampuannya mengatur tempo permainan, merebut kembali penguasaan bola, serta menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan.

Namun, Barcelona tetap menghadapi persoalan finansial karena harus memenuhi tuntutan Manchester City yang tidak ingin melepas salah satu pemain penting dalam skuadnya.