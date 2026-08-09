Prediksi Skor Manchester City vs Atletico Madrid: Adu Cerdik Enzo Maresca dan Diego Simeone

Manchester City akan menghadapi Atletico Madrid pada laga persahabatan di Seoul World Cup Stadium. (Manchester City)
JawaPos.com — Manchester City dan Atletico Madrid diprediksi bermain imbang 1-1 dalam laga uji coba di Seoul World Cup Stadium, Minggu (9/8/2026) pukul 18.00 WIB.
Duel ini menjadi kesempatan Enzo Maresca dan Diego Simeone menguji komposisi tim sekaligus menjaga kondisi pemain menjelang musim baru, termasuk menghindari risiko cedera.
Manchester City masih mencari komposisi terbaik di bawah arahan Enzo Maresca untuk menghadapi musim depan.
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Laga melawan Atletico Madrid menjadi ujian berikutnya setelah The Citizens kalah melalui adu penalti dari Inter Milan dan kemudian menekuk K League All-Stars pada rangkaian pertandingan pramusim.
Hasil tersebut menunjukkan Manchester City masih memiliki pekerjaan rumah sebelum memasuki kompetisi resmi.
Maresca pun bisa kembali memanfaatkan pertandingan melawan Atletico Madrid untuk melihat sejauh mana kombinasi pemainnya mampu menjalankan ide permainan yang diinginkan.
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Di sisi lain, Atletico Madrid datang dengan modal kekalahan 2-1 dari Manchester United pada pertandingan sebelumnya.
Namun, hasil tersebut tidak otomatis membuat Los Rojiblancos berada dalam posisi lebih lemah saat bertemu Manchester City di Seoul World Cup Stadium.
Atletico Madrid memiliki keuntungan dari sisi pemahaman taktik karena banyak pemain sudah cukup lama bekerja bersama Diego Simeone.
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