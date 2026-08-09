Inter Miami Kalah 1-2 dari Monterrey Setelah Kebobolan Gol Penentu pada Menit Akhir

JawaPos.com – Inter Miami CF harus menelan kekecewaan setelah kalah 1-2 dari CF Monterrey dalam pertandingan kedua Leagues Cup.

Dilansir dari laman Local 10 pada Minggu (9/8), Inter Miami sempat unggul melalui gol spektakuler Rodrigo De Paul dari luar kotak penalti, tetapi Monterrey mampu membalikkan keadaan pada babak kedua.

Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi Inter Miami yang harus tampil tanpa Lionel Messi dan Luis Suarez.

De Paul membawa Inter Miami unggul pada babak pertama melalui tendangan melengkung yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang Monterrey. Setelah mencetak gol, De Paul melepas seragamnya dan memperlihatkan kaus bergambar Messi sebagai bentuk penghormatan kepada rekannya serta mendiang ayah Messi, Jorge Messi.

Inter Miami mampu mempertahankan keunggulan hingga turun minum meskipun Monterrey beberapa kali memberikan tekanan melalui serangan berbahaya.

Monterrey menyamakan kedudukan pada menit ke-47 melalui bola muntah setelah kiper Inter Miami, Rocco Rios Novo, melakukan penyelamatan. Pertandingan kemudian berlangsung ketat dengan kedua tim saling menciptakan peluang, tetapi tidak ada gol tambahan hingga memasuki menit-menit akhir.

Ketika pertandingan diperkirakan akan berlanjut ke adu penalti, Diego Rossi memanfaatkan kesalahan pertahanan Inter Miami dan mencetak gol pada menit-menit terakhir untuk membawa Monterrey unggul 2-1.

Inter Miami tidak mampu mencetak gol penyeimbang setelah gol Rossi sehingga harus menerima kekalahan dalam pertandingan tersebut. Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan positif Inter Miami yang sebelumnya tidak terkalahkan sejak 2 Mei.