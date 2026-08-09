Piala Liga 2026: Inter Miami Tanpa Lionel Messi Setelah Kepergian Ayahnya

JawaPos.com - Kapten Inter Miami Lionel Messi dipastikan absen dalam pertandingan Piala Liga melawan klub Meksiko, Monterrey, pada Minggu (9/8), setelah ayahnya, Jorge Messi, meninggal dunia. Jorge Messi wafat di usia 68 tahun di sebuah rumah sakit di Rosario, Argentina, Sabtu (8/8).

Jorge meninggalkan empat orang anak, yakni Lionel Messi, dua kakaknya Rodrigo dan Matias, serta adik perempuannya, Maria Sol.

Absennya Messi telah terlihat saat Inter Miami merilis daftar pemain jelang pertandingan di Nu Stadium. Sebagai bentuk penghormatan, laga itu akan diawali dengan mengheningkan cipta selama satu menit dan para pemain akan mengenakan ban lengan hitam.

Tanpa kehadiran Messi, ban kapten Inter Miami akan dikenakan oleh rekan setimnya di tim nasional Argentina, Rodrigo De Paul.

Dalam pernyataan resminya, Inter Miami menyampaikan dukungan kepada sang pemain. “Hati kami bersama kapten kami, Leo, dan seluruh keluarga Messi,” tulis klub dikutip dari Instagram.

Dukungan juga datang dari sahabat sekaligus rekan lama Messi Luis Suarez yang turut absen dalam laga itu akibat sanksi larangan bermain.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Suarez menyampaikan belasungkawa. “Teman, saya memelukmu dan keluargamu dengan erat. Ayahmu, dari atas, akan terus menyaksikanmu dengan bangga seperti yang selalu ia lakukan. Semua cinta saya di masa sulit ini untuk keluarga Messi. Beristirahatlah dengan tenang, Jorge,” tulis Suarez.

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Sebelum kabar duka tersebut, Messi tampil gemilang dalam laga pembuka Piala Liga 2026 dengan mencetak dua gol dan satu assist saat Inter Miami mengalahkan Atletico de San Luis dengan skor 4-2 pada Kamis (6/8).