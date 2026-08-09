Inter Milan Taklukan Juventus 2-1 dalam Laga Persahabatan Pramusim di Perth

JawaPos.com – Inter Milan berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung di Perth, Australia.

Dilansir dari laman Football Italia pada Minggu (9/8), Federico Dimarco dan Andy Diouf menjadi pencetak gol Inter, sedangkan Juventus hanya mampu membalas melalui Francisco Conceicao.

Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Juventus untuk menurunkan pemain debutan Kerim Alajbegovic dan Randal Kolo Muani.

Inter membuka keunggulan melalui Dimarco setelah bola hasil umpan Ange-Yoan Bonny mengarah ke kotak penalti dan berakhir di sudut bawah gawang Juventus. Juventus berusaha merespons melalui Kenan Yildiz dan Andrea Cambiaso, tetapi sejumlah peluang mereka belum mampu menghasilkan gol.

Inter kemudian menggandakan keunggulan melalui Andy Diouf yang melepaskan tembakan keras dari sudut sempit dan gagal diantisipasi kiper Juventus, Michele Di Gregorio.

Juventus memperkecil ketertinggalan setelah Francisco Conceicao bekerja sama dengan Fabio Miretti untuk menerobos pertahanan Inter dari sisi kiri. Conceicao kemudian melepaskan tembakan yang melewati kaki kiper Josep Martinez sehingga mengubah skor menjadi 1-2.

Juventus hampir menyamakan kedudukan beberapa saat kemudian ketika Alajbegovic menguji Martinez setelah menerima umpan dari Kolo Muani.

Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir meskipun Juventus terus berusaha mencari gol penyeimbang. Kolo Muani juga sempat meminta penalti setelah terjatuh dalam perebutan bola dengan Leonardo Bovio di dalam kotak penalti, tetapi tidak menghasilkan keputusan yang mengubah skor.